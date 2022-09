Born og unge må tilbake på skulen

Partane i lærarstreiken må ta ansvar. Born har rett på utdanning.

Streikeretten er grunnleggande i norsk arbeidsliv, men barn og unge har også rett på utdanning.

Lærarstreiken har vart i over 80 dagar, og enno er det inga løysing i sikte. Tysdag blir streiken trappa opp, når 3000 nye lærarar blir tekne ut.

Med det er dagens streik den lengste, større lærarstreiken i historia.

Det er ein trist og alvorleg rekord å setje. For alle elevar som kvar dag går glipp av undervisning, hastar det med å få kvardagen tilbake.

Streikeretten er grunnleggjande i norsk arbeidsliv, og må vernast om. Kravet til dei streikande lærarane ser også ut til å vere godt grunngjeve. Lærarar har hatt lågare lønnsutvikling enn andre, og Noreg slit med rekruttering til læraryrket. Mange utdanna lærarar forlét også yrket.

For få søkjer seg til læraryrket i Noreg.

Samstundes har born og unge ein grunnlovsfesta rett til utdanning. I tillegg slår Grunnloven fast at barns beste skal vere eit grunnleggjande omsyn for staten. På eit tidspunkt i ein lærarstreik kolliderer statens plikt overfor dei unge med statens plikt til å verne om streikeretten.

Årets streik skjer på verst tenkeleg tidspunkt. Ein del av elevane som no ikkje får undervisning, har i to år også gått glipp av lengre periodar med undervisning på grunn av koronapandemien. Dei har i staden fått heimeundervisning av varierande kvalitet, og gått glipp av både fagleg og sosial læring.

På grunn av det varierande opplæringsgrunnlaget blei avsluttande eksamenar avlyste i både 2020, 2021 og 2022. Dette var det første skuleåret som skulle vere normalt igjen.

For mange blir det no ikkje det.

Ti prosent av skuleåret er allereie over. Den tida med undervisning er allereie tapt, og det er meir enn kva lærarar og elevar kan klare å hente inn igjen når kvardagen på eit tidspunkt kjem tilbake. Nok ein gong blir det altså store forskjellar mellom grupper av unge. For ein del kan dette få alvorlege konsekvensar på lang sikt.

Ein streik vil alltid ramme ein uskuldig tredjepart. Det må me som samfunn til ei viss grad tole. Men den ekstraordinære situasjonen for ein del barn og unge har no vart i fleire år. Partane i lærarstreiken må gi dei kvardagen tilbake.