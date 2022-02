Profitt på barnehager er ikke uredelig

Kunnskapsministeren må lande et bredt barnehageforlik med de borgerlige.

«Jeg tror egentlig flere partier i denne salen har god mulighet for å bli enige om et bredt forlik også denne gangen», sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under diskusjonen om et barnehageforlik i Stortinget. «Det er lovende», skriver BT på lederplass.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avviser profittforbud for private barnehager. Regjeringen åpner i stedet for et bredt barnehageforlik i Stortinget sammen med de borgerlige, ifølge Klassekampen.

Det er lovende. Den tverrpolitiske enigheten som sikret full barnehagedekning i 2003 viser at slike avtaler er et nødvendig og konstruktivt spor.

Saken kom opp i Stortinget forrige uke, i forbindelse med behandlingen av et forslag fra Rødt og SV om å forby privat profitt fra barnehagesektoren. Høyre og Venstre parerte med forslag om et forlik mellom regjeringen og de borgerlige partiene, noe Frp også skal være positive til.

Arbeiderpartiet hadde lenge et pragmatisk syn på private barnehager. Men de siste årene har partiet tilsynelatende latt seg presse til venstre av SV og Rødt, både lokalt og nasjonalt.

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen et strengt regelverk for private barnehager, og at dette skal «setje ein stoppar for utviklinga der kommersielle eig stadig fleire barnehagar».

Løftene i plattformen kan likevel ikke forstås som et hinder for et bredt og konstruktivt forlik

Regjeringen vil nemlig også gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår, og lover at kommunene skal få bedre mulighet til å prioritere dem.

Poenget er jo nettopp å sikre økt kvalitet og satsing i sektoren, noe profitt på ingen måte er til hinder for.

Full barnehagedekning er en av SVs største politiske triumfer. At det målet ble nådd, skyldes i stor grad private og ideelle barnehageeiere. Men som takk stemples disse altså med det skurkaktige begrepet «velferdsprofitører». Det er lite redelig.

Innslaget av private og ideelle barnehager gir større frihet for familier. Flere undersøkelserhar vist at foreldre jevnt over er mer fornøyd med private enn kommunale barnehager.

Det er dessuten grunn til å frykte at fravær av privat konkurranse vil gi mindre effektiv drift i de kommunale barnehagene.

Hvis venstresidens politikk lykkes, vil det bety mindre valgfrihet og et svakere tilbud til landets barn og foreldre. Det bør regjeringen nå benytte muligheten til å avverge.