Den nye regjeringen får flere formidable utfordringer

Den viktigste er å håndtere klimaomstillingen uten store splittelser.

Statsminister Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en av debattene før valget.

Leder

Dagens stortingsvalg handler om hvem som skal lede Norge gjennom de viktigste årene av det grønne skiftet.

Den nye regjeringen står overfor flere, krevende oppdrag.

Den må lykkes med en rask og storstilt klimaomstilling. Den må holde den statlige pengebruken nede, og sikre en fremtidsrettet velferdsstat. Og den må unngå at en aktiv stat får fortrenge liberale verdier og private initiativer.

Flere urovekkende klimarapporter har slått fast det vi allerede visste: Utslippskuttene må bli større, og skje raskere. Hvis klimamålene skal realiseres innen 2030, må norsk oljepolitikk endres.

En slik snuoperasjon vil kreve radikale grep og politisk mot. Den vil føre med seg store endringer i arbeidslivet, og legge enda større press på velferdsstaten.

Strammere budsjetter betyr at mindre rause velferdsordninger må tvinge seg frem. Reformene i offentlig sektor kan ikke reverseres, de må styrkes.

Det er urealistisk at en så storstilt omstilling vil gå for seg uten konflikt og misnøye. Den neste regjeringens oppgave er å sørge for at det skjer uten dype splittelser.

Selv om det grønne skiftet krever politisk styring, er ikke svaret en mer dominerende stat.

Omleggingen krever tilrettelegging for privat verdiskaping, og investering i nye løsninger og vekstnæringer.

Klimakrisen kan heller ikke håndteres uten solid, internasjonalt samarbeid. Her spiller EU en nøkkelrolle.

I alle andre tilfeller enn norsk medlemskap vil det være uansvarlig å rokke ved EØS-samarbeidet, både av hensyn til klimapolitikken og næringslivet.

Norsk økonomi, særlig eksportnæringene på Vestlandet, er avhengig av gode og forutsigbare handelsavtaler. Brexit-forhandlingene viste hvor risikabelt det er å gamble med forholdet til EU.

Solberg-regjeringen har gjennom sine åtte år stått i flere stormer: oljeprisfallet i 2014, flyktningkrisen i 2015, og ikke minst den verdensomspennende pandemien som rammet våren 2020.

Alt i alt har de borgerlige håndtert utfordringene godt, men klimagrepene har vært for svake, og oljepengebruken har vært urovekkende høy.

Norge har fortsatt solid økonomi, høy tillit og en sterk velferdsstat. En ny regjering må likevel ha mot til å prioritere. Fremtiden må sikres, og det betyr at mange vil bli skuffet.