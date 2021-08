El-sparkesyklane blir ikkje trygge før folk lærer å oppføre seg

Sparkesyklistane har eit ansvar sjølve.

«Det trengst ei kulturendring bort frå uvettig køyring og over til den bruken som gjer at sparkesyklane kan vere eit trygt og positivt bidrag i bybiletet», skriv BT på leiarplass. Foto: Bård Bøe (arkiv)

I juni blei toåringen Gustav køyrt ned av ei kvinne på elsparkesykkel. I august blei eittåringen Santiago køyrt ned av ein mann.

Denne sommaren har vore prega av sparkesykkel-ulukker både i Bergen og i andre storbyar. Syklistane har både skadd andre og seg sjølv. Det har til og med vore dødsfall etter ei sparkesykkelulukke.

Bergen legevakt melder om fleire skadde kvar dag som følgje av ulukker med uvettig køyring på elsparkesykkel. Små barn, eldre, svaksynte: Dei gruppene som samfunnet bør gje størst vern, blir i staden offer for syklistar utan kontroll.

Både byrådet og regjeringa har gjennomført fleire grep for å minske problemet. Ein avtale med dei fleste selskapa som leiger ut elsparkesyklar skal avgrense talet på syklar i byen. Det er også innført nattestengt og soner med låg fart.

Dette er gode og fornuftige tiltak. Sparkesyklane kan ikkje vere eit uregulert område av trafikkbiletet.

Til sjuande og sist er det likevel slik at kvar og ein syklist må ta ansvar for eiga køyring. Stadig fleire eig sitt eige eksemplar, og då hjelper ikkje reguleringar utleigarane kan gjere.

På same måte som bilprodusenten ikkje har skuld i folks fyllekøyring, er det heller ikkje Voi og Ryde som må ta ansvaret for at folk vel å bruke syklane deira i rusa tilstand.

Alt arbeid med trafikktryggleik er eit samspel mellom trafikantar, styresmakter og næringsaktørar på feltet. Til no har det vore mykje merksemd om kva utleigarar og det offentlege kan gjere.

Det er på tide å snakke meir om kva ansvar kvar og ein har som sparkesyklist.

Trygg fart, lovleg promille, god avstand til mjuke trafikantar, parkering som ikkje skaper problem for andre og respekt for trafikkreglane, er nokre av dei krava alle må stille til seg sjølve.

Det er fint med nye framkomstmiddel, og for mange er elsparkesykkelen blitt eit kjærkome supplement i kvardagen.

Derfor trengst det no ei kulturendring bort frå uvettig køyring og over til den bruken som gjer at sparkesyklane kan vere eit trygt og positivt bidrag i bybiletet.