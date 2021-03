Vossa Jazz har grunn til å være frustrert. Her trengs mer håndterbare regler.

– Forbudet mot besøk fra nabokommuner er i realiteten umulig å håndheve og sanksjonere mot. Dessuten har arrangører på størrelse med Vossa Jazz og Borealis vist at de fint kan håndtere smitteverntiltak som allerede fungerer, mener BT. Foto: Vegar Valde

Regjeringen fortsetter å forvirre kulturlivet. Etter ett år med pandemi, burde det være unødvendig.

Hvordan skal Vossa Jazz sjekke at folk fra nabokommunen Kvam, som allerede har kjøpt billetter, ikke lurer seg inn på årets konserter?

Hvilken påpakning får Borealisfestivalen i Bergen, dersom de oppdager at det finnes innbyggere fra Askøy kommune blant publikum?

Dette er reelle spørsmål arrangører stiller seg, etter foreløpig siste runde med oppfordringer for å begrense spredningen av koronaviruset denne våren.

Verken kommunene, Helsedepartementet eller Kulturdepartementet har gode svar, og bidrar ytterligere til forvirringen. Det er på tide regjeringen rydder i reglene for kulturlivet.

Det hjelper ikke at regjeringen ser ut til å være uenig med seg selv. På pressekonferansen forrige uke oppfordret helseminister Bent Høie (H) arrangører til å avlyse konserter og festivaler.

Overfor BT forsikrer kulturminister Abid Raja (V) at han er enig med helsestatsråden. Men samtidig understreker han at det er lov å avholde kulturarrangementer, så sant arrangørene informerer om at de kun er for kommunens innbyggere. Han ber også publikum om å respektere reglene.

Å forholde seg til slik dobbeltkommunikasjon, er ikke enkelt.

Bakgrunnen for regjeringens formaninger er forståelig. Nasjonen står kanskje foran en tredje bølge, der muterte virus ser ut til å spre seg stadig fortere. Å begrense befolkningens reisevirksomhet, er et opplagt middel for å hindre ukontrollert smitte.

Fra før har kultursektoren slitt med pålegg som både har vært urettferdige og for inngripende, som «stolregelen» og serveringsplikten. Desto viktigere er det nå med tydelige og logiske tiltak, som oppleves som effektive og legitime.

Anbefalingen mot besøk fra nabokommuner er i realiteten umulig å håndheve og sanksjonere mot. Dessuten har arrangører på størrelse med Vossa Jazz og Borealis vist at de kan håndtere smitteverntiltak som allerede fungerer.

Det handler om publikumsbegrensningen på 100 tilskuere, god hygiene og avstand mellom folk på minst en meter. Respekten for de gjennomførbare reglene har ført til at det knapt har vært smitte etter konserter og forestillinger i Norge.

Regjeringen burde ha større tillit til regelverk som har fungert i kulturlivet til nå.

Meningsløse og selvmotsigende pålegg eller oppfordringer bidrar bare til å skape uro og usikkerhet, spesielt på et felt pandemitiltakene fra før har herjet stygt med.