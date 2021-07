De ømme tærs tyranni

15 kunstnerorganisasjoner støtter scenenekt. De bør virkelig gå i seg selv.

Morten Traaviks stykke «Sløserikommisjonen» ble oppført i Bergen i mai. At Ytringsfrihetskommisjonen har tatt imot innspill fra «sløseriombudsmann» Are Søberg, skaper bråk. Foto: Tuva Åserud

Debatten om ytringsfrihet i norsk kunstliv har de siste ukene nærmet seg det bisarre.

15 kunstnerorganisasjoner har undertegnet en støtteerklæring, der de «stiller seg skeptisk» til at Ytringsfrihetskommisjonen inviterte den kontroversielle Sløseriombudsmannen (investor Are Søberg) til et møte.

Debatten tok for alvor av da et av kommisjonens medlemmer valgte å trekke seg i protest. Begge reaksjonsmåter er kritikkverdige.

Kravet om boikott og organisasjonenes erklæring kan ikke tolkes som annet enn at de ikke ønsker at kommisjonen skal invitere kritiske stemmer til sine samlinger.

At ikke organisasjoner som selv krever vid ytringsfrihet ser paradokset, er ille.

Det er ekstra urovekkende at Forfatterforeningen er en av underskriverne. Foreningen skal nettopp forsvare det frie ord og arbeide for å løfte takhøyden i samfunnsdebatten.

Fritt Ord-rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet» viser at det er scenekunstnere og visuelle kunstnere som i størst grad føler at ytringsfriheten trenger sterkere beskyttelse.

Årsaken til engstelsen kan være bråket rundt forestillingen «Ways Of Seeing» og den opphetede krangelen om et kunstverk på Kunsthøgskolen i Oslo.

Rapportens hovedkonklusjon er likevel at ytringsfriheten i kulturlivet ikke er under press. Men forfatterne uttrykker bekymring for at kunstnere i større grad velger å holde kjeft, enn å delta i debatt. Det er i så fall synd.

Det er ubehagelig å måtte stå alene i stormen av Sløseriombudsmannens plattheter og kommentarfeltenes bunnskrapende hets.

Men vi har lover mot både hets, rasisme og trusler. Det er forbausende at ikke kunstnere oftere bruker jussens virkemidler for å forsvare seg mot de groveste angrepene.

Nettopp derfor er de 15 organisasjonenes protest så lite konstruktiv. Kunstnere trenger organisasjoner som fremmer deres interesser og skaper fellesskap, og som ikke bare jatter med, men har et prinsipielt avklart forhold til ytringsfriheten.

De bør oppfordre sine medlemmer kollektivt til å delta i debatt, fremfor å boikotte og stikke seg vekk.

Den modne måten å møte infantil og usaklig kritikk på, er å korrigere og informere med grunnlag i fakta og kunnskap.

Kulturfeltet bør være den voksne stemmen i rommet, ikke den som forlanger at kritikerne skal klappe igjen. En vilje til sensur fra yrkesgrupper som påstår å sette ytringsfriheten høyere enn noe annet, er uverdig og pinlig.

Politisk redaktør i BT, Eirin Eikefjord, er medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.