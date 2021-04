Likhet for loven gjelder også for statsministeren

Påtalemyndigheten skal ikke fungere som moralpoliti for å oppdra viktige politikere.

Statsminister Erna Solberg (H) har fått 20.000 kroner i bot for den famøse Geilo-turen. «Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like», konkluderte politimester Ole B. Sæverud på en pressekonferanse fredag morgen. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I vinterferien dro statsminister Erna Solberg (H) til Geilo med storfamilien for å feire 60-årsdagen sin. Nå er hun ilagt en bot på 20.000 kroner.

Det var ektemannen Sindre Finnes som organiserte opplegget. De er begge ansett som arrangører, og har brutt nøyaktig samme regler. Likevel blir ikke han straffet på samme måte. Det er en underlig konklusjon.

Loven skal være lik for alle, uansett, og påtalemyndigheten skal ikke agere som moralpoliti for å oppdra statsledelsen.

Les også Statsminister Erna Solberg får bot på 20.000 kroner

Logikken bak forskjellsbehandlingen er at Solberg er landets fremste tillitsvalgte og har frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Politimesteren mener derfor det er riktig å reagere med straff mot henne.

«Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like», skriver politiet i sin pressemelding.

Her blander de sammen rett og moral. Det er ikke politiets oppgave.

Moralsk sett har politiet rett i at det må stilles høyere krav til en statsministers handlinger.

Erna Solberg har gått i bresjen for strenge påbud og pålagt folket strenge føringer som rammer vår frihet og livsførsel hardt. De nasjonale smittevernreglene for februar var tydelig på at flere enn ti personer ikke skulle være samlet på private arrangementer.

Det minste vi kan forvente er at statsministeren selv følger de samme reglene. Det handler om tillit til de styrende og respekt for både regelverket og denne «dugnaden» vi står i.

Slike moralske og politiske betraktninger kan likevel ikke blandes sammen med den rettslige vurderingen av saken.

Les også Eirin Eikefjord: Noen er likere enn andre

Håndhevelse av brudd på smittevernlovgivningen beror på vurderinger av «forholdets alvorlighet» og skyldgrad. Men det må være selve handlingen som danner utgangspunktet for vurderingen av skyld og alvor, ikke hvem som står bak.

Grunnlovens § 98 slår klart fast at «alle er like for lova». «Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling», heter det.

Det er ingen tvil om at dette prinsippet like fullt gjelder for statsministeren.

Politiet har nok hatt sterkt behov for å vise at de behandler Erna Solberg på samme måte som andre regelbrytere.

Ironisk nok viser den strenge behandlingen av henne det motsatte.