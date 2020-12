Farlige holdninger må ut av Bergen Rideklubb

Det må ryddes opp i breddeidretten.

Bergen rideklubb bør finne en daglig leder som ikke fornekter seksuelle overgrep i egne rekker, skriver Bergens Tidende på lederplass.

VG har over tid publisert en omfattende artikkelserie om overgrep i breddeidretten. Personlige historier og tallmateriale tegner et dystert bilde av det som skal være sunne og positive miljøer for barn og unge.

Avsløringene viser at breddeidretten dessverre er godt tilrettelagt for overgripere, og at de ulike idrettsklubbene har en stor jobb å gjøre.

I VGs siste artikkel skildres nå en ledelse i Bergen Rideklubb med farlige og utdaterte holdninger.

I 2016 ble en trener ved stallen i Blomsterdalen dømt til to års fengsel for å ha forgrepet seg på flere unge kvinner. Han var også arbeidsgiveren til flere av disse.

Blant dem som ble offer for treneren er Isabelle Gjerstad. Da hun anmeldte treneren i 2013, skal hun ha opplevd at ridemiljøet vendte seg mot henne, og heller slo ring rundt overgriperen.

Når VG tar kontakt med Bergen Rideklubb i dag, uttaler daglig leder og sjeftrener, Amund Eide, at han ikke ser på hendelsen som et overgrep. Tvert imot kaller han anmeldelsene mot mannen «en heksejakt,» og mener å vite at den seksuelle relasjonen var frivillig.

Eide er personlig venn med mannen.

Det er oppsiktsvekkende at den daglige lederen av en idrettsklubb som har flere hundre medlemmer, flesteparten av dem unge jenter, kan uttale dette og fortsatt beholde stillingen sin.

Gjerstad har vunnet frem i både ting- og lagmannsretten, og var langt ifra alene i sine anklager mot treneren. At ridemiljøet skal ha vendt henne ryggen, og fortsatt har en daglig leder som undergraver hennes troverdighet i offentligheten, tyder på en dyp ukultur.

Inntrykket forsterkes av at flere i styret fortsatt har økonomiske og sosiale relasjoner til den dømte treneren. BT fortalte mandag at styrelederens egen sønn er ansatt ved trenerens stall i Danmark. Treneren dukker stadig opp på ridestevner, og senest i desember tok Bergen Rideklubb betalt for å reklamere for den dømte mannens stall i Danmark.

Foto: Hedvig Idås

Styret i rideklubben uttaler nå at de tar avstand fra daglig leder Eides uttalelser og holdninger til seksuelle overgrep.

Det er vanskelig å se hvordan dette er forenelig med at flere av dem opprettholder tette bånd til treneren som ble utestengt fra norsk organisert idrett i 20 år etter overgrepene.

Breddeidretten skal være et trygt sted for barn og unge. Det kan den ikke bli så lenge klubbene prioriterer gammel lojalitet foran trygghet for deres egne unge medlemmer.

Idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap) har tatt initiativ til et møte med Bergen Rideklubb over nyttår. Det er bra. Da bør klubben stille med en daglig leder som ikke fornekter seksuelle overgrep i egne rekker.