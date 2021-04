Universiteta bør prioriterast når samfunnet skal opne

Altfor mange studentar slit psykisk under koronapandemien.

Høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) lovar no at regjeringa vil prioritere studentane i gjenopninga av landet. Det er bra. Prisen for stengde universitet og høgskular har vore høg, skriv BT på leiarplass. Foto: Terje Pedersen

Nær halvparten av norske studentar seier dei har hatt eller har alvorlege psykiske plager. Ein av fem har tenkt på å ta sitt eige liv, melder NRK.

Tala som kjem fram i Folkehelseinstituttet si svært omfattande undersøking, er skremmande. 181.000 studentar er spurt, så det er liten tvil om at undersøkinga gjev eit rett bilete av stoda.

Det er svært urovekkande når kvar femte student vurderer å ta sitt eige liv, og like mange driv med sjølvskading. Dette var skremmande nok òg tilfelle før koronapandemien.

Men pandemien har forsterka problemet. Talet på studentar som seier dei har psykiske plager har auka frå 32 til 45 prosent.

Sjølv om mange har snakka om at ungdommen lir under pandemien, gjev desse tala ein viktig dokumentasjon på kor ille det faktisk er.

Ein grunn til at det er viktig, er at mykje av dekninga i media og sosiale medium har fokusert på festglade studentar som bryt koronareglane.

Slikt har utan tvil skjedd, men tala viser at det gjev eit falskt bilete av stoda for studentane. Det finst over 240.000 studentar i Noreg. Nokre av dei gjev blaffen i reglar, men lite tyder på at det gjeld det store fleirtalet.

Hovudproblemet under pandemien har vore at universitet og høgskular har stengt den fysiske undervisninga, og ført alt over på video. Mange stader er òg lesesalar og andre treffpunkt stengde.

Når det i tillegg har vore sterke restriksjonar på private samkome og utestader, har mange blitt isolert heime på hybelen.

I tillegg til den psykiske helsa, går slik isolasjon òg ut over læringa. Ein viktig del av den skjer når lærar og studentar, eller studentar seg i mellom, møtes. Spesielt den uformelle delen av slik læring kan ikkje erstattast av videomøte.

Problema til studentane under koronapandemien er difor ikkje berre eit problem for dei sjølve. Det er òg eit problem for samfunnet, som treng deira kompetanse i framtida.

Regjeringa har løyvd ti millionar kroner til å betre den psykiske helsa til studentane. Dette er openbert ikkje nok.

Men endå viktigare er det at universiteta og høgskulane opnar opp att.

Høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) lovar no at regjeringa vil prioritere studentane i gjenopninga av landet.

Det er bra. Prisen for stengde universitet og høgskular har vore høg.