Regjeringas forslag om å senke taket på eigedomsskatten bør stemmast ned.

Å skattleggje folks bustad kan gje skeive sosiale utslag. Ikkje alle som bur i eit høgt taksert hus har høg inntekt.

Likevel er det feil å redusere kommunanes fridom til å styre denne skatten sjølve, slik regjeringa legg opp til i den nye regjeringserklæringa.

Regjeringa vil senke maksimal skattesats med minst to promillar, for bustader og fritidsbustader. Ifølgje kommunanes interesseorganisasjon KS vil det redusere skatteinntektene til kommunane med 350–400 millionar kroner. 70 kommunar vil bli råka.

Regjeringas svar er at kommunane må styre økonomien sin betre. I politisk kvarter på NRK tysdag ville Frps Helge Andre Njåstad ikkje gå med på at dette ville krevje kutt i tenestene, som i hovudsak er eldreomsorg, barnehagar og skule. Han peika på at det var mogeleg å kutte i administrasjon.

Mange kommunar kunne nok klart seg med mindre administrasjonar, ikkje minst ved å slå seg saman med andre kommunar. Eigedomsskatt kan her fungere som ei sovepute. Men det blir for lettvint å gå ut frå at tenester ikkje kan bli råka når inntektene fell såpass mykje.

Ei anna innvending mot forslaget er at det er lett å omgå, til dømes ved å auke verdifastsetjinga på bustadene.

Det største problemet er likevel formyndarhaldninga i forslaget, andsynes kommunane og deira innbyggjarar. Kommunane bør ha meir, ikkje mindre, fridom til å styre sin eigen økonomi. Innbyggjarane er dei beste til å vurdere om dei får nok att for eigedomsskatten. Er dei misnøgd kan dei velje parti som vil fjerne skatten.

Styrken med eigedomsskatten på bustader og fritidsbustader er at den ikkje råkar verdiskapinga i samfunnet, slik til dømes eigedomsskatt på maskiner gjer. I motsetning til inntektsskatten verkar den heller ikkje negativt på arbeidsinnsatsen.

Alt tyder på at regjeringa ikkje vil få fleirtal i Stortinget for forslaget. Alle parti som kunne gjeve regjeringa fleirtal er negative. Det veit truleg Framstegspartiet, som fekk gjennom dette forslaget i regjeringserklæringa. Men ved å bli nedstemt vil dei fortelje veljarane sine at dei kjempar for deira saker.

Symbolske sigrar kan vere viktige i politikken, men i dette tilfellet ligg vinsten for Frp og alle andre i eit tap.