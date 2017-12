Den private drifta av Bybanen er ein suksess. Dei raudgrøne bommar kraftig viss dei tvingar fylket til å ta over.

Det raudgrøne krosstoget mot privat drift kan gå inn i ein ny fase neste tysdag. Då kan Raudt, SV, Ap, Sp og MDG sikre fleirtal i fylkestinget for at Hordaland fylkeskommune tek over drifta av Bybanen. I så fall gjer dei det vel vitande om at det kan koste fylket og passasjerane dyrt. Stort dårlegare reklame for rekommunaliseringsbølgja er det vanskeleg å finne.

Sidan oppstarten i 2010 har Bybanen i Bergen vore drive av det private selskapet Keolis Norge, der dei franske statsbaner (SNCF) er største eigar. Selskapet Stadler står for vedlikehaldet. Dei første åra hadde Keolis utfordringar med uhell og innstilte avgangar. Men no er drifta god, med oppetid i europeisk toppklasse, ifølgje Skyss.

Difor er det ikkje dårleg drift som gjer at dei raudgrøne vil kommunalisere drifta. Det er heller ikkje økonomi. Tvert i mot. Utgreiinga advokatkontoret Thommessen AS har gjort for fylkeskommunen viser at det vil koste 50 millionar kroner ekstra over åtte år, viss fylket sjølv tek over drifta.

Dette er pengar fylket ikkje kan vente å få refundert frå staten. Dermed må Skyss anten auke billettprisane kraftig, eller så må fylket kutte i andre budsjettpostar. Fylket slit allereie økonomisk, og er eit av dei mest forgjelda fylka i landet.

Dei tilsette i fylkeskommunen har sett dette. Deira tillitsvalde går difor i mot kommunaliseringa, noko som har skapt vonbrot i Arbeidarpartiet. Spesielt falt det tungt for Aps gruppeleiar Roald Kvamme at LO-representanten i utvalet stemte mot. «Vi kan ikkje ta lett på at dei tilsette seier nei, men vi meiner framleis dette er den beste løysinga og vil røyste for fylkeskommunal drift», seier Kvamme til Klassekampen.

Det bør seiast at Arbeidarpartiet i sitt program for fylkesvalet seier at dei vil «Fjerna anbodssystemet og konkurranseutsetjinga i kollektivtrafikken. Det vil gje mindre byråkrati og betre forutsigbarheit for både brukarar og tilsette.»

Ap vil med andre ord etablere eit svært, offentleg selskap som skal tilsette hundrevis av menneskje, og som ikkje blir utsett for konkurranse.

Viss Ap aksepterar fortsatt privat drift av Bybanen, vil det difor vere eit løftebrot. Men det vil vere eit fornuftig løftebrot.