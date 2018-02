Bergen bør få nasjonalt kompetansesenter for dataspillbransjen.

Det er bra at kultur- og næringsbyråd Julie Andersland (V) er offensiv i innsatsen for å få et nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling til Bergen. Kommunen bør se med velvilje på søknaden fra Spillmakerlauget om midler til et forprosjekt.

Dersom senteret blir en realitet, kan kommunen i beste fall få tifold tilbake, i form av nye arbeidsplasser og skatteinntekter.

Dataspill er ikke bare underholdning, men kan også være nyttig i undervisning, forskning og utvikling av ny teknologi og formidling. Spillbransjen i bergensområdet har vist at den har potensial.

Ett eksempel er spillselskapet Rain Games, som nå får lansert sine to titler «Teslagrad» og «World To The West» på Nintendos nyeste konsoll. Nintendo Switch er solgt i over ti millioner eksemplarer over store deler av verden, og utgjør et betydelig marked.

Bergens spillutviklere har allerede etablert et samarbeid gjennom Spillmakerlauget, som skal fremme utvikling og samarbeid. Lauget har arrangert den internasjonalt orienterte Konsoll-konferansen siden 2012.

Utvikling av dataspill er en hurtigvoksende, global industri, men i Norge har det gått trått. Her i landet omsetter spillbransjen for 300 millioner kroner i året. I Sverige og Finland er omsetningen ti ganger så stor.

I Finland gir spillselskaper som Rovio («Angry Birds») og Supercell («Clash Of Clans») betydelige bidrag til nasjonaløkonomien.

I Norge finnes om lag 130 selskaper, med rundt 400 ansatte. De fleste er små oppstartsbedrifter. Mesteparten av ressursene går dermed til design og produksjon, mindre til utvikling av forretningsideer og markedsføring. Dette bør være vikige oppgaver for et kompetansesenter.

Kulturminister Trine Skei Grande og Bergens kulturbyråd er partifeller fra Venstre. Det betyr neppe at dataspillbedriftene på Vestlandet får noe gratis. Men kulturministeren ønsker at spillutvikling skal være ett av regjeringens satsingsområder de neste fire årene.

Bergen har allerede prøvd ut en modell for rådgivning og markedsføring i musikkbransjens organisasjon Brak. Den har vært en ubetinget suksess, som har skapt profesjonalisering og bedre økonomiske kår for byens musikkmiljø.

Det er fornuftig å etablere et kompetansesenter for spillutvikling der kunnskapen og samarbeidet allerede er en del av miljøets fortrinn.

Teknologiselskapene i den nye medieklyngen bør også kunne være gode partnere. Det er i Bergen det skjer.