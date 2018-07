Sjøkanten i Sandviken kan fornyes uten høye blokker, proklamerer rektor ved Bergen Arkitekthøgskole. Kommunen må ta utfordringen.

Blokkbebyggelse er standardløsningen for Bergens fortetting, ikke minst langs sjøkanten. Det innebærer gjerne tap av sjøutsikt og sjøtilkomst for eksisterende bebyggelse. Cecilie Andersson, rektor ved Bergens Arkitekthøgskole, hevder man kan bygge både lavere og tettere uten at det går på bekostning av utnyttelsesgraden. Den påstanden må etterprøves.

Rektoren sabler ned forslaget til områderegulering for tomten til nåværende Neumann Bygg i Sandviken, og Kristiansholm like utenfor. Tanken om et bedre tilrettelagt bydelssentrum med utgangspunkt i Sandvikstorget, roser hun. Friområde på Kristiansholm, med tilgang til sjøen for allmennheten, synes hun også er stas.

Men når det gjelder forslaget til ny bebyggelse, «firkantklosser» i hennes ordbruk, tror hun kommunen ikke skjønner hvor ille det kan bli. Neumann-tomten er kjøpt av OBOS, som ønsker å bygge 350 nye leiligheter og næringsbygg med 800 arbeidsplasser. Planlagte, nye høybygg vil dele Sandviken i to, med massive vegger langs sjøsiden, sier Cecilie Andersson.

Bergen Arkitektskole sitter selv i glasshus, i en tidligere kraftforfabrikk fra 1960-tallet, «en barriere mot sjøen». Men det blir feil om bygg som egentlig ikke passer inn skal være avgjørende for den videre utviklingen av Sandviken, sier rektor.

Lenger ute på sjøsiden har Sandviken sin rikelige andel av firkantklosser fra før. Det har ikke manglet på protester fra beboere i de bakenforliggende nabolagene. Alternativer til mer eller mindre standardisert blokkbebyggelse har ikke sluppet gjennom. Utbyggere argumenterer gjerne både med økonomiske rammer og utnyttelsesgrad.

Sjøkanten i tilknytning til Sandvikstorget er likevel ekstra viktig for den tradisjonelle småhusbebyggelsen og for bevaring av byens historiske kvaliteter. I en diplomoppgave ved Bergen Arkitekthøgskole er muligheten for ny småhusbebyggelse undersøkt, og rektor har vist dette frem som et alternativ til forslaget til OBOS.

Områdereguleringsplanen til OBOS er nå ute til høring til over sommeren. Cecilie Andersson mener den må trekkes. Det har hun rett i. I Sandviken må muligheten for en helt annen bebyggelsestype prøves.

Byrådet har invitert til nye arkitektoniske og miljømessige ambisjoner for byen. Bergen har et forholdsvis nyopprettet byarkitektembete. OBOS prøver å fremstille seg som en fremtidsrettet byggherre. Alt ligger til rette for å prøve ut disse ambisjonene i Sandviken. Både for Sandvikens og byens del.