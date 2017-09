Emmanuel Macron gjer det einaste rette: Reformerer det franske arbeidslivet i god tid før neste val.

Fransk arbeidsliv treng reformer. Mange tidlegare forsøk har havarert etter store folkelege protestar. Tysdag vart nok eit forsøk møtt med store demonstrasjonar. Likevel tyder mykje på at Emmanuel Macron har lært av forgjengarane, og at reformene hans faktisk kan bli vedtekne.

Fransk næringsliv er tynga av ei svært komplisert arbeidslov på 3448 sider. Den ferske presidenten gjekk til val på å få fart på jobbskaping og gründerverksemd. Arbeidsløysa i Frankrike er framleis 9,5 prosent, dobbelt så høg som land som Tyskland og Storbritannia. Macron har lova å få denne ned til sju prosent innan 2022.

Ei av dei viktigaste endringane regjeringa har foreslått er å gjere det lettare og rimelegare for bedrifter å seie opp folk. Mellom anna skal den lovpålagde etterløna reduserast. Macron vil òg at bedriftene skal kunne inngå eigne avtalar med sine tilsette om arbeidstid og løn, sjølv om desse bryt med overordna tariffavtalar. Dette er retta mot mindre bedrifter, med under 50 tilsette. Dessutan vil regjeringa kutte talet på statssubsidierte jobbar.

Då regjeringa la fram planen 31. august kom det etter lange forhandlingar med fagrørsla. To av dei tre største hovudorganisasjonane valde ikkje å streike mot planen tysdag. Berre den mest radikale organisasjonen, CGT, streika. Når ein ser kva regjeringa har fått gjennom vitnar det om godt politisk handverk.

Regjeringa har då òg varsla andre endringar i velferdssystemet, noko som dempar noko av inntrykket av ei høgredreiing. Mellom anna vil dei innføre arbeidsløysetrygd for sjølvstendig næringsdrivande, noko vi ikkje ein gong har i Norge.

Eit anna opplyftande teikn er at Macrons regime har fått reforma gjennom på rekordtid i parlamentet. Planen er å gjere reformene til lov allereie i oktober. Både protestane mot, og dei vonleg positive effektane av reforma vil difor kunne kome i god tid før neste val.

Macrons popularitet har stupt sidan har vart vald i mai. Det kom neppe uventa. I neste veke er det òg varsla nye demonstrasjonar frå CGT og støttespelarane til den radikale presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon. Men måten Macron og hans støttespelarar går fram på tyder på at dei faktisk vil få noko gjort. Det lovar godt for Frankrike.