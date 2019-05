Det haster for politihuset

Politiet i Bergen har ventet på nytt bygg i 15 år. Det er utrolig at Justisdepartementet ikke har tatt grep før.

STORE PLANER: Allerede i 2005 begynte planene om nytt politihus på den såkalte «trekanttomten» ved Store Lungegårdsvann. Utrederne gjør klokt i å utvide nedslagsfeltet i jakten på alternative tomter, skriver BT på lederplass. byoutline Odd E. Nerbø

Politihuset i Allehelgens gate har vært utdatert i årevis, men bergenspolitiet sliter fortsatt med elendige arbeidsforhold og en politiarrest som bryter menneskerettslige standarder.

Ideelt sett burde et nytt politihus ligge i sentrum, men nå åpner utrederne for både Minde, Kronstad, Laksevåg og Sandviken. Det er fornuftig. Hvis det skal bli noe politihus i overskuelig fremtid, må det tenkes nytt om lokalisering.

Allerede i 2005 begynte planene om nytt politihus på den såkalte «trekanttomten» ved Store Lungegårdsvann. De siste 15 årene har det vært urovekkende liten fremdrift.

Politiet står midt i en gedigen reform, og det er forståelig at nybygg i Bergen ikke har hatt høyeste prioritet hos justisledelsen. De skjerpede sikkerhetskravene som ble innført for offentlige bygg i 2016 har også komplisert planene.

Det er likevel kritikkverdig at verken Justisdepartementet eller Politidirektoratet (POD) har gjort mer for å sikre anstendige arbeidsforhold i et av landets største politidistrikt.

At de nå engasjerer seg aktivt er helt nødvendig for å få fortgang i prosessen.

Et annet problem er at tidligere utredninger har vært mangelfulle, og låst seg fast til sentrum som eneste mulige plassering.

Det er vanskelig å se for seg en mer optimal plassering enn «trekanttomten». Den ligger nær både sentrum, veinettet og andre nødetater. Samtidig er det ikke ukomplisert å forene et statlig gigantbygg tett på byen med de kravene som nå stilles til fremkommelighet og sikkerhet.

Utrederne gjør klokt i å utvide nedslagsfeltet i jakten på alternative tomter.

Nytt politihus er allerede langt på overtid, og mange lider under det.

De knøttsmå arrestcellene mangler dagslys, og luftegården er en parkeringsplass. Politifolkene i vest trenger oppgraderte arbeidsplasser og en moderne operasjonssentral.

Også av hensyn til byplanleggingen må det bli fortgang i planene. «Trekanttomten» er en attraktiv tomt som er egnet for flere formål. Det tar tid å utvikle nytt planverk, og somling i politietaten må ikke få hemme byutviklingen i Bergen.

En såkalt konseptvalgutredning (KVU) som tar hensyn til alle sikkerhetskrav er ventet i november 2019. Da bør Justisdepartementet og POD sørge for at planene om et nytt politihus blir realisert så raskt som mulig. Byen kan ikke vente i 15 år til.

