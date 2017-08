Museene vokter uvurderlige kulturskatter. De kan ikke ta lett på sikkerheten.

Lørdag 12. august forsvant over 400 gjenstander etter et innbrudd ved Universitetsmuseet. Tyvene klatret opp et stillas og kom seg inn gjennom et vindu i 7. etasje. Sikkerhetstiltakene holdt åpenbart ikke mål. Det er all grunn til å ta selvkritikk.

Museet kunne like gjerne satt opp en stige og latt tyvene klatre inn, sier Ton Cremers, tidligere sikkerhetssjef for riksmuseet i Amsterdam.

Man trenger ikke være ekspert for å påpeke det åpenbare. Stillas langs veggen gjør museet særlig sårbart. Alarmen må gå straks noen entrer stillaset, eller forsøker å åpne dører og vinduer.

Stillaset var sikret med både gjerde og alarm, og museet har generelt et omfattende sikkerhetsopplegg, forsikrer fagdirektør ved Universitetsmuseet, Henrik von Achen.

Dessverre var det «omfattende sikkerhetsopplegget» begrenset til de første fire etasjene. Syvende etasje, hvor tyvene kom seg inn, hadde ikke alarm. I løpet av innbruddet gikk alarmen av to ganger, men begge gangene skal vaktselskapet ha avvist den som falsk. Vaktene kan umulig ha undersøkt situasjonen grundig nok.

Det er viktig at museet kommer til bunns i hva som sviktet, og hvordan det kunne ta nesten to døgn før tyveriet ble oppdaget.

Innbrudd i mindre museer, kirker og private samlinger skal være en trend i hele Europa. Sikringstiltak er kostbart, og det er et generelt problem at de minste aktørene ikke investerer nok, mener sikkerhetsekspert Ton Cremers. Dermed blir de et lett bytte for tyver som møter for mye motstand ved de største og best sikrede institusjonene. Det må Bergens småmuseer ta på alvor.

Også kunstmuseet Kode er blitt rammet av innbrudd, både i 2010 og 2013. Til sammen stakk tyvene av med 65 verdifulle gjenstander. Ingen av dem er kommet til rette. Slike tyverier er katastrofalt for norsk kulturarv.

Kostnadene knyttet til det siste tyveriet ved Kode ble estimert til over fire millioner kroner. Ved Universitetsmuseet har man ennå ikke oversikt over omfanget. Men tapene kan ikke bare måles i penger. En annen lei konsekvens er at utstillingene ble stengt i lang tid etterpå, og uvurderlige kulturminner er gått tapt.

Tyveriene ved de kulturhistoriske samlingene viser ikke bare viktigheten av sikkerhetstiltak, men også hvor sårbare samlingene er uten skikkelige, oppgraderte lokaler. Budsjettene må gi rom for både vedlikehold og sikkerhet.

Museenes kjerneoppgave er å ta vare på ting. Ved å stille seg lagelig til for innbrudd, svikter de samfunnsoppdraget.