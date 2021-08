Vedums reknestykke går ikkje opp

Den tryggaste og minst kostbare løysinga er å samle alle departementa på éin plass.

Regjeringskvartalet skal etter planen stå ferdig i 2029. Foto: Statsbygg/Team Urbis / Statsbygg

Senterpartiet meiner at staten kan spare 15 milliardar på eit nytt regjeringskvartal, fordi dei vil skrote byggetrinn to og tre. Dei byggetrinna gjer at alle departementa får plass i regjeringskvartalet.

Dersom dei trinna ikkje vert bygd, kan gjenoppbygginga bli både dyrare og dårlegare enn ei samla plassering.

Etter terroråtaket 22. juli, har departementa vore spreidd på elleve ulike stader i Oslo. Det vil koste svært mykje å kjøpe alle desse kontorplassane. Difor kan ein ikkje berre vurdere kostnaden med å bygge nytt.

I dag bruker staten om lag ein halv milliard årleg på å leige plass til departementa.

På NRK måndag, sa Sp-nestleiar Ola Borten Moe at innsparingane blant anna kunne brukast på å gjere ferjene billegare. Det meir interessante er kvar Sp skal ta pengane frå, dersom deira plan faktisk fordyrar gjenoppbygginga.

Det økonomiske aspektet er sjølvsagt problematisk, i og med at Senterpartiets uttalte mål er å spare pengar.

Senterpartiet meiner at staten kan spare store summar på å droppe byggetrinn to og tre i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Statsbygg

Senterpartiet har med rette vore svært kritisk til regjeringas haldning til tryggingslova denne våren, som til slutt vart tatt i bruk for å stanse salet av Bergen Engines til eit selskap styrt av russiske oligarkar.

Gjenoppbygginga av regjeringskvartalet etter terroren handlar òg om tryggingslova. Dersom Sp skal ta tryggingslova på alvor – og samtidig halde departementa spreidd omkring – vil det bli svært dyrt.

Ifølgje utgreiinga vil ei samla plassering gjere tryggingsarbeidet enklare. Ein spreidd struktur, gjer at tryggingstiltaka vert dyrare. I tillegg vil fleire kontorplasseringar i større grad gripe inn i bil- og kollektivtrafikken i Oslo.

Det må nemleg vere tryggingssoner rundt kvart einaste kontorlokale.

Ti år etter terroren treng Noreg framdrift i prosjektet med nytt regjeringskvartal. Eit regjeringsskifte bør ikkje føre til ein stans eller ein omkamp om prosjektet.

Tilsette i departementa fortener betre kår enn dei midlertidige lokala kan tilby. Men mest av alt: Dei fortener trygge arbeidsplassar.