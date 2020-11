Lønnsgapet mellom menn og kvinner bør tettes

Likelønn er et viktig og årlig krav på kvinnedagen 8. mars. «Til tross for viktige tiltak som full barnehagedekning og fedrekvote, har Norge fortsatt et urovekkende kjønnsdelt arbeidsmarked», skriver BT på lederplass. Bildet er fra 8. mars-markeringen på Torgallmenningen i Bergen. Foto: Fred Ivar Utsi KLEMETSEN