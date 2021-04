Sårbare grupper trenger hjelp raskt

Henning Warloe (H) leder kontrollutvalget. Han slår fast at det er de sårbare gruppene som har kommet dårligst ut under pandemien. Foto: Tuva Åserud

Gjenåpningen av samfunnet må reflektere hvem som har lidd mest under nedstengningen.

Gjennom hele pandemien har det kommet nedslående rapporter om samfunnets mest sårbare grupper.

De generelle nedstengingene har vært tunge for alle, men for dem som i tillegg er avhengig av et tjenestetilbud som plutselig forsvinner, blir konsekvensene raskt alvorlige.

Mennesker som bor på institusjon, har opplevd å miste muligheten til kontakt med sine nærmeste.

Psykisk syke har blitt isolert. Besøks- og avlastingshjem for barn under barnevernets omsorg har vært begrenset.

Brukerrommet for rusavhengige var stengt i månedsvis. Det samme var flere Nav-kontor.

Stenging av skoler har gjort det vanskeligere å varsle om barn og unge som trenger hjelp fra barnevernet. Samme gruppe har hatt en eksplosiv økning i psykiske lidelser, og Haukeland varsler en særlig økning i antall innlagte med spiseforstyrrelser.

Krisesentre over hele landet har varslet om tomme sentre – som ikke er et godt tegn.

Før jul erkjente sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) at alle som skulle hatt hjelp, og har en lovfestet rett til det, nok ikke har fått det.

Kontrollutvalget har vurdert det kommunale tilbudet under pandemien. Nå er tre rapporter klare, og konklusjonen er som fryktet: Det er de mest sårbare gruppene som har kommet dårligst ut.

Rapportene har undersøkt tjenester innen sykehjem, barnevern og bolig. Samtlige har i større eller mindre grad opplevd å måtte gi et dårligere tilbud til samfunnet.

Det er ingen overraskelse at levekårene til både eldre pleietrengende og sårbare barn blir dårligere når hjelpetilbudene deres begrenses.

Den psykiske belastningen av isolasjon er også skadelig i seg selv.

Kontrollutvalgets leder, Henning Warloe (H), presiserer at målet deres ikke har vært å kritisere mest mulig, men å finne læringspunkter.

Det er en fornuftig innfallsvinkel, som må følges opp. Det er åpenbart at helse- og omsorgstilbudet har vært for dårlig forberedt på pandemien.

Når samfunnet i de kommende månedene skal åpnes opp, bør de gruppene i samfunnet som har betalt den høyeste prisen for isolasjon, prioriteres høyt.

Regjeringen har allerede sagt at barn og unge står høyt på listen. Det må være en selvfølge. Det samme bør gjelde sårbare grupper i alle aldre.

Det er langt viktigere at disse får tilgang til sine aktivitetstilbud og ressurser i hjelpeapparatet, enn at folk flest får dra på feriereiser.

I tillegg må regjeringen sørge for at det finnes nok ressurser til å hjelpe dem som sliter med konsekvensene av den årelange nedstengningen.

Ikke bare som et plaster på såret for dem som har tatt den verste støyten, men som en investering i en befolkning som skal komme ut av pandemien uten store men.