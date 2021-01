Sentralbadet fortjener bedre behandling enn dette

Prestisjeprosjektet begynner å likne en skandale. Kommunen må skjerpe anbudsrutinene sine.

Sentralbad-rotet bør uansett føre til at Bergen kommune tar en grundig gjennomgang av sine anbudsrutiner, mener BT. Foto: Rune Sævig

Grunnlaget for en god anbudsrunde er at kriteriene er forståelige for alle som deltar, og at anbyderne blir behandlet likt.

I planleggingen av sentralbad-prosjektet er det åpenbart noe som har gått galt. I verste fall kan konflikten ødelegge for flere fremtidige kulturhusprosjekter i Bergen.

Byen kan like godt forberede seg på at scenekunsthuset for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen i Sentralbadet blir forsinket.

Planen var at prosjektet til en totalkostnad på over 700 millioner kroner skulle åpne i 2023. Byggkontrakten er alene verd 370 millioner kroner.

Saken havnet i rettssystemet i høst. En kjennelse fra Bergen tingrett forbyr kommunen å inngå kontrakt med entreprenørselskapet Constructa Entreprenør AS, som vant anbudskonkurransen.

Avgjørelsen står inntil en rettsinstans har avgjort om tildelingen av anbudet skal settes til side eller ikke.

Det var nummer to i konkurransen, Consto Bergen AS, som bad om rettslig forføyning, og fikk medhold. Bergen kommune har anket saken til lagmannsretten.

Selv for en bransje der konkurransen om slike oppdrag er stor, er dette kraftig kost. Og saken er en belastning for byrådet.

Nå ber også Norske arkitekters landsforbund (NAL) om at hele konkurransen blir lyst ut på nytt.

NAL har et poeng. Når samtlige av de tre anbyderne og domstolen har vesentlige innvendinger til anbudsprosessen, bør kommunen revurdere sin ankesak.

Kritikken handler om at Constructas konsept ikke forholder seg godt nok til premisset om gjenbruk av «eksisterende bygg», som det heter.

Protestene går blant annet på at Constructas konsept vil føre til at den karakteristiske fasaden vil fremstå som betydelig endret. Det skal også stride mot kravene i reguleringsplanen for området, mener kritikerne.

Både byrådet og anbyderne har investert betydelige ressurser i prosjektet allerede. Her står både penger og prestisje på spill.

Rent formelt er det forståelig at byrådet vil vente på ankebehandlingen i lagmannsretten. Men det er et nederlag for prosjektet og kommunens planleggere at det stilles så fundamentale spørsmål ved kvaliteten på anbudsrunden.

Den statlige andelen av sentralbad-finansieringen satt langt inne.

I verste fall kan anbudskonflikten føre til økt politisk vrangvilje når nye kulturhus skal søke statlig støtte, blant annet det planlagte musikkteateret ved Grieghallen.

Sentralbad-rotet bør uansett føre til at Bergen kommune tar en grundig gjennomgang av sine anbudsrutiner.