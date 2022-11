Heilt naudsynt for kongehuset å ta avstand

Märtha Louise og Durek Verrett har vore øydeleggjande for truverdet til monarkiet.

Forholdet mellom Durek Verrett og Märtha Louise har vore kontroversielt heilt frå starten.

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Prinsesse Märtha Louise skal ikkje lenger representere kongehuset. Tysdag sa ho frå seg alle sine offisielle oppgåver.

Det var eit heilt nødvendig grep, som eigentleg kjem altfor seint. Bruken av prinsessetittelen hennar i kommersielle samanhengar har lenge vore djupt problematisk.

Det heile har likevel toppa seg då ho innleia eit forhold med Durek Verrett, som opptrer som sjaman og talsmann for ei svært alternativ forståing av verkelegheita. Etter mange problematiske utsegn, mellom anna om korleis ein medaljong han sjølv sel kan kurere covid, var det heilt naudsynt for kongehuset å offisielt ta avstand og få på plass ei skiljelinje.

Forholdet mellom Verrett og Märtha Louise har vore kontroversielt frå starten, av gode grunnar. Kongehuset representerer heile det offisielle Noreg, og medlemmene kan difor ikkje fronte verdiar og meiningar som er svært avvikande i det norske samfunnet. Det vil ta all legitimitet frå institusjonen.

Kong Harald og dronning Sonja møtte tysdag pressa for å avklare dei nye rollene.

Desse reglane viser likevel eit stort problem med monarkiet, og er ein god grunn til at det bør avskaffast i Noreg.

Märtha Louise bør som menneske stå fritt til å innleie eit forhold til den ho vil, meine det ho vil og ytre seg som ho sjølv vil. Ein institusjon som tek desse grunnleggjande rettane frå menneske tilhøyrer fortida, og det er ingen grunn til at Noreg skal tvihalde på denne styreforma.

Problema ved dei store avgrensingane på ytringsfridom i kongehuset kjem jamleg til overflata. I 2019 snakka kronprins Haakon positivt om fleire straumkablar frå Noreg til utlandet. Med det tok han eit politisk standpunkt han eigentleg ikkje har høve til å ta.

Så lenge monarkiet i Noreg finst, må kongefamilien likevel halde seg til dei avgrensingane som følgjer med rolla deira. Det har vist seg umogeleg for Märtha Louise, og difor er det bra at ho no ikkje lenger skal representere.

Ho får likevel halde på prinsessetittelen, som ho fekk ved fødselen. At denne faktisk ikkje blir brukt kommersielt i framtida, blir viktig for at den nye ordninga skal virke truverdig. At ho skal utnytte sin offisielle tittel til å berike seg sjølv, er ikkje rett.