Regjerings-problema i Tyskland er urovekkjande.

I 12 år har Angela Merkels Tyskland vore eit stabilt punkt i eit meir uroleg Europa, både økonomisk, politisk og moralsk. Samanbrotet i samtalane om ei ny tysk regjering er difor urovekkjande for langt fleire enn det tyske folket.

Søndag, rett før midnatt, gjekk den unge leiaren for Fridemokratane, Christian Lindner, ut av samtalane med Angela Merkel og partiet Dei Grøne i Berlin. Med det skapte han ei uvisse som Tyskland har vore skåna for sidan Merkel vart rikskanslar i 2005.

Samanbrotet i forhandlingane kom overraskande på mange, fordi tyske politikarar har tradisjon for å skape konsensus og fleirtalskonstellasjonar. Men skrifta var på veggen, for dei som ville sjå. Valet i september var det dårlegaste for Merkels parti, CDU/CSU, sidan 1949.

Endå dårlegare gjekk det med koalisjonspartnaren, det sosialdemokratiske SPD. Dei har fleire gonger, seinast måndag, gjort det klårt at dei ikkje vil gå i regjering med CDU/CSU igjen. Dei to andre opposisjonspartia, venstreradikale Die Linke og høgreradikale Alternativ for Tyskland er politisk ikkje-etande for Angela Merkel.

HANNIBAL HANSCHKE, Scanpix

Merkels einaste alternativ for å få fleirtal er dermed den noko sprikande «Jamaica-koalisjonen», med Fridemokratane og Dei Grøne. Den politiske avstanden er større til Dei Grøne, men dei skal ha vist stor kompromissvilje i regjeringssonderingane.

Fridemokratane ser derimot ut til å ha vore meir steile. Forklaringa ligg i valnederlaget i 2013. Fridemokratane hamna då under sperregrensa, og rauk ut av Forbundsdagen for første gong på 64 år. Nederlaget kom etter fire år som koalisjonspartnar med Merkels CDU/CSU.

FPD-leiar Lindner har svore på at partiet ikkje igjen skal hamne i skuggen av Merkel. Skal dei gå inn i ein koalisjon må dei difor ha tydelege gjennomslag, noko som kan forklare brotet i sonderingane.

Med mindre Tysklands president Frank-Walter Steinmeier lykkast i å få partane tilbake til forhandlingsbordet, går det truleg mot nyval i Tyskland. Få trur CDU/CSU ønskjer å danne regjering åleine. Landet har ikkje hatt mindretalsregjeringar sidan mellomkrigstida, og erfaringane frå den tida er ikkje heilt gode.

Både tyskarar og folket i resten av Europa bør no vone på ei fleirtalsløysing. Eit ustabilt Tyskland er det siste Europa treng no.