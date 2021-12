Jernbanen må ikkje bli hengande etter

Nye midlar sikrar framdrifta mot Voss.

Deler av togstrekninga mellom Bergen og Voss er hundre år gammal. Det seier seg sjølv at ei oppgradering er på tide.

Planlegginga av ny togtrasé frå Arna til Stanghelle kan no starte.

Det er klart etter budsjettforliket mellom SV og regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Der blei det innvilga 114 millionar kroner ekstra til det store samferdselsprosjektet mellom Arna og Voss.

Dette var viktig, for jernbanen har heile tida vore den usikre delen av dette prosjektet. Den har stadig stått i fare for å bli nedprioritert og utsett.

Den rasfarlege vegen får mest merksemd. Men også jernbanen er rasutsett og treng utbetring. Og blir den først sett på vent, er heile prosjektet i fare.

Då regjeringa i 2015 kunne fortelje at dei ville gå for luksusoppgraderinga av strekninga Bergen–Voss var jernbane ein viktig del. Ein ny bane vil gi ei reisetid på ned mot halvtimen mellom Bergen og Voss. Men gigantprosjektet kostar store summar, og då pengar skulle løyvast til planlegging, var det veg mellom Arna og Trengereid som først blei prioritert.

Det ville bety ei utsetjinga av arbeidet med jernbane. Det vil heller ikkje gi utbetringar på dei mest rasutsette strekningane.

I Nasjonal transportplan tidlegare i år blei det likevel slått fast at ein skal bygge både ny veg og bane mellom Bergen og Voss. Men før valet i haust troppa dåverande statsminister Erna Solberg (H) opp i Arna for å love berre 100 millionar kroner til planlegging av prosjektet. Det var 114 millionar mindre enn Statens vegvesen meinte var naudsynt for å halde tempo oppe med både veg og bane mot byggestart.

Ap/Sp-regjeringa auka ikkje den potten, før etter forhandlingar med SV. Det er ei gledeleg utvikling.

Deler av jernbanen mellom Bergen og Voss er hundre år gammal. Den er jamleg stengt. Det seier seg sjølv at behovet for oppgradering er enormt.

Dersom dei to delane ikkje blir bygd samla vil det også koste meir på sikt. Det er altså alle mogelege grunnar til å investere nok til at arbeidet no kan kome i gang.