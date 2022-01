Tiltakene for kulturlivet må lettes

Det finnes ikke rasjonelle grunner for de strenge begrensningene lenger. Publikum bør få slippe til.

Aktører som driver teater-, musikk- og showscener har all grunn til å være forbannet. Da regjeringen lettet på koronatiltakene etter en måned med skjenkestopp, var forventningene til gjenåpning stor.

Men regjeringen valgte å oppjustere fra 50 til bare 200 tillatte i saler med «faste, tilviste plasser». Trass i milliardstøtte fra regjeringen, må mange større scener fremdeles avlyse forestillinger eller drive med tap.

Etter snart to år med nedstengt kulturliv, virker slike kategoriske tiltak stadig mer urettferdige og ulogiske.

Kulturaktører som demonstrerte foran Stortinget onsdag, hadde gode, retoriske spørsmål. For eksempel: Hvorfor er maksgrensen den samme for et grendehus på bygden og Oslo Spektrum, som kan ta 11.500 publikummere?

Ledelsen i Grieghallen i Bergen spør seg sikkert om det samme. Der er det plass til 1600 personer, og salen har utgangsdører nok til å håndtere smittevern og kohorter på en god måte.

Det er forbausende at helsemyndighetene og regjeringen fremdeles velger å benytte et så inngripende tiltak overfor en hel bransje.

Det oppleves først og fremst som urettferdig, ettersom handelsnæringen ikke har fått tilsvarende begrensninger.

En vanlig kveld på Ikea kan det være atskillig flere besøkende enn det man får lov å slippe inn på Den Nationale Scene.

Like ille er den konsekvente mangelen på tillit til kulturlivet som ligger bak de strenge begrensningene.

Tolv kulturscener, blant dem Grieghallen, Stavanger Konserthus og Olavshallen i Trondheim, har samlet inn statistikk for smittetall for besøkende siden mars 2020.

Oversikten viser at av 900.000 besøkende, har 39 vært smittet på forhånd. Ingen av dem brakte smitten videre. Det viser at arrangørene har håndtert smittevernet tilfredsstillende.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til NRK at hun nå skal se på løsninger for de større scenene.

At hun ikke for lengst har gjort det, er en fallitterklæring.

Det er uforståelig at helsemyndighetene og regjeringen tviholder på kategoriske smittevernpåbud for kulturlivet, og ennå ikke har laget mer fleksible og forståelige regler.

Regjeringens mangel på selvkritikk og evne til å lære av egne eller forrige regjerings feil, er ille. Etter all kritikk og gode innvendinger fra kulturfeltet gjennom snart to år, burde den ha lært.