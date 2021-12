Dette kan ikke sies tydelig nok: Folk må vaksinere seg.

Uvaksinerte bidrar tungt til den nye nedstengingen. De bør ta samfunnsansvar.

– Uvaksinerte er en direkte årsak til at landet i praksis er stengt ned nok en gang. Det burde vært unngått, mener BT.

Det ligger ikke i refleksene til en liberal avis å moralisere over folks livsvalg. Et liberalt samfunnssyn handler også om å beskytte minoriteters rettigheter og preferanser.

Likevel er det all grunn til å bruke denne redaksjonelle plassen for å oppfordre folk som kan ta vaksinen, til å gjøre det snarest.

Det er ikke småtterier de har bidratt til å stelle i stand:

Nedstengt kultur- og uteliv, ny runde med lukkede barnehager og skoler, mens mange må permitteres og sendes ut i økonomisk uvisshet rett før jul. Pluss ny runde med kostbare kompensasjonsordninger.

Oppfordringen om å ta vaksinen fremmes av regjering, storting og landets samlede medisinske ekspertise. Den er solid begrunnet.

I sin ukerapport skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at «sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte».

Den nye runden med strenge tiltak ble iverksatt blant annet for å beskytte helsevesenet. I forrige uke var over halvparten av de nye innlagte koronasmittede ikke vaksinert. Dette til tross for at gruppen bare utgjør åtte prosent av befolkningen.

Den siste måneden har fire av seks intensivpasienter ved Haukeland Universitetssykehus vært uvaksinert. Også gravide oppfordres til å vaksinere seg snarest.

FHI fastslår at det er svært få medisinske grunner til ikke å ta vaksine. Dette gjelder kun dem som er overfølsomme for stoffene i vaksinen, og dem som er for skrøpelige til å tåle bivirkningene.

Det dreier seg om «noen få tusen voksne personer», ifølge overlege Preben Aavitsland i FHI. Likevel er cirka 300.000 nordmenn fremdeles uvaksinert.

Vaksiner er og blir det eneste langsiktige virkemiddelet verden har til rådighet for å bekjempe pandemien. Den gir dokumentert beskyttelse.

Ingen statsleder kan be befolkningen holde meteren eller begrense nærkontakter og hjemmebesøk i årevis. Hjulene må i gang, folk må få møte folk, jobbe og ha en meningsfull fritid.

Tvang er autoritært. Å vaksinere seg, bør være frivillig. Men myndighetene må være enda tydeligere i sin kommunikasjon: Uvaksinerte må nå legge skepsisen til side.

Det er ikke moralisme å forvente at alle borgere tar ansvar for samfunnet i en pandemi. Det er derimot en plikt å beskytte seg selv og andre.