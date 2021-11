Næringsministerens misforståtte statstro

Regjeringens drømmer om mer statlig eierskap er lite gjennomtenkt.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) satser stort på sin egen bedrift, som han viste frem for Ap-leder Jonas Gahr Støre i fjor. Men han viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse av andre næringer, når han fantaserer om et statlig hydrogenselskap, skriver BT på lederplass.

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Mer aktiv stat er et mantra fra den nye Støre-regjeringen. I Hurdalsplattformen åpner de blant annet for at «staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper på områder som har strategisk interesse for Norge».

Tirsdag denne uken kunne regjeringens nye wonderboy, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), løfte litt på sløret om hva denne formuleringen vil bety.

Blant annet vurderer regjeringen å opprette et statlig hydrogenselskap, forteller han til Klassekampen. I tillegg ønsker de å styrke det statlige eierskapet i «grønne næringer» som havvind, karbonfangst- og lagring og skog.

Vestre sier lite om hvorfor staten må bli eier i disse næringene, når private bedrifter allerede står i kø.

Mangelen på en gjennomtenkt strategi viser seg tydelig når næringsministeren fantaserer om et statlig hydrogenselskap.

Han sammenlikner det med opprettelsen av Statoil, nå Equinor. Vestre mener et hydrogenselskap på samme måte kan bli svært lønnsomt, og skape verdier for fellesskapet.

Det er oppsiktsvekkende at en som selv kommer fra næringslivet, viser så liten forståelse for forskjellen mellom disse næringene.

Da Statoil ble opprettet i sin tid, var det for å sikre fellesskapet en del av inntektene fra en svært verdifull råvare, altså oljen.

Hydrogen er derimot ingen råvare. Den må lages, enten av elektrisk kraft eller naturgass (med eller uten CO₂-fangst).

Foreløpig er ikke slik produksjon lønnsomt uten statlige subsidier. Det er heller ingenting som tilsier noen superprofitt i fremtiden, fordi dette er en industrivare og ikke en råvare.

For fellesskapet er det langt bedre at private bedrifter tar risikoen ved å etablere slike selskaper. Da får en også en sunn konkurranse, som vil gi innovasjon og billigere løsninger.

Det er også en bedre løsning for å få fart på det grønne skiftet.

Skal en tolke regjeringen i beste mening, er målet med politikken å hindre at private selskaper blir rike mens staten må ta regningen.

Det er viktig, men bør heller gjøres ved statsstøtte og rammevilkår som sikrer at private bedrifter tar mesteparten av risikoen selv.

Når profitten skyldes en eksklusiv tilgang på en naturressurs, bør fellesskapet få sin del. Et godt eksempel her er vindkraft på land.

Men det bør gjøres gjennom skattesystemet, og eventuelt lokalt eierskap.

Statlig eierskap er et sløvt redskap for å sikre fellesskapet. Vestres høyttenkning understreker dette.

Han og regjeringen bør derfor la denne nysosialistiske drømmen smuldre bort i en lang utredning. Den bør så dø dypt i en skuff i regjeringskvartalet.