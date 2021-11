Regjeringen bør tøyle ledernes lønnsgalopp

Toppsjefer i staten får fremdeles for raust betalt.

– Jonas Gahr Støres regjering ønsker å opprette en lederlønnskommisjon. Det kan være et godt utgangspunkt, ikke minst for å skaffe seg bedre kunnskap for å diskutere utfordringene, mener BT.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Eskalerende topplederlønninger i statlige selskaper er en slitsom gjenganger i norsk politikk. Årevis med debatt har ikke hatt nedkjølende effekt på lønnsnivået.

Også Støre-regjeringen har varslet at den skal evaluere topplederes lønn i hel- og delvis statlig eide selskaper. I Hurdalsplattformen varsler den et oppgjør med høye direktørhonorarer.

Signalet er viktig og viljen er god, men virkemidlene er dessverre få.

Klassekampen har publisert en oversikten over toppsjefens lønn i 70 selskaper der staten har eierskap. På toppen sitter lederne i DNB, Equinor og Yara, alle med over tolv millioner kroner i årslønn i 2020.

På denne listen ville Jonas Gahr Støre, med 1,7 millioner kroner i årslønn, havnet på 53. plass, mellom direktøren for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og sjefen for Den Norske Opera & Ballett.

Sammenlikningen har en viss sjokkeffekt, men er misvisende.

Les også Tillitsvalgte provosert over toppsjeflønnen i kriseåret: – Vi får høre at kassen er tom

Støre er folkevalgt politiker, som får sin lønn vedtatt av Stortinget. Toppsjefene i statlig eide selskaper er profesjonelle fagfolk, med ansvar for budsjett, strategi og noen ganger flere tusen ansatte.

De skal rapportere til bedriftens eiere – og helst sikre overskudd og utbytte, i disse tilfellene også til statskassen, slik at det kommer fellesskapet til gode.

Staten har tydelige retningslinjer for lederlønninger i selskaper med statlig i eierandeler.

Her heter det blant annet at staten forventer at godtgjørelsen er moderat, men konkurransedyktig, og at «den ikke skal være lønnsledende».

Problemet er at staten sjelden blir hørt når de store selskapene hyrer ny toppsjef. Her er det markedets lover som gjelder.

At statsbedriftene må konkurrere om de beste lederne her i Norge, er det liten tvil om. Da må også staten godta en viss fleksibilitet for å gjøre utsatte og krevende sjefsjobber attraktive.

Utfordringen er å finne den rette balansen mellom moderasjon og marked, en øvelse selskapsstyrene ikke ser ut til å beherske særlig bra.

Les også Staten kritisk til Hydro-toppenes bonusordninger

Regjeringen ønsker å opprette en lederlønnskommisjon. Det kan være et godt utgangspunkt, ikke minst for å skaffe seg bedre kunnskap for å diskutere utfordringene.

Imens kan statens representanter slutte å bruke innestemme i styrerommene. Problemet er jo at formaningene deres aldri blir hørt.