Et styrket Norden i Nato

Norge blir tryggere med Sverige og Finland i Nato, og Norden står mer samlet enn noensinne.

«Norden står mer samlet enn noen gang siden Kalmarunionens oppløsning i 1521», skriver BT på lederplass om Finland og Sveriges inntreden i Nato.

Dette ble våren som forandret Europa. Russlands president Vladimir Putin invaderte et fredelig naboland basert på oppdiktede trusler. Han myrder ukrainske menn, kvinner og barn.

Det var få som så for seg at han ville gå så langt. Finlands statsminister Sanna Marin sa det godt: «Russland var ikke den naboen vi trodde».

Nå trer både Sverige og Finland inn i forsvarsalliansen Nato, som en direkte konsekvens av Putins aggresjon. Nato-medlemskapet bryter med mange tiårs nøytralitet, men har på kort tid fått stor oppslutning blant både svensker og finner.

Det er veldig forståelig, og de er hjertelig velkomne. Nato-medlemskapet gjør ikke bare Sverige og Finland tryggere. Det styrker også Norges trygghet og forsvarsevne, og gjør at Norden står mer samlet enn noen gang siden Kalmarunionens oppløsning i 1521.

Finlands sikkerhetspolitikk har lenge vært diktert av naboen i øst. Etter andre verdenskrig ble landet tvunget inn i en «vennskapspakt» med Sovjetunionen, som begrenset muligheten til å knytte seg til Vesten. Nå ser de en mulighet til å sikre egen overlevelse i lang tid fremover ved å være beskyttet av Natos artikkel 5 – «én for alle, alle for én».

Sverige har fremholdt sin nøytralitet i 200 år. Under den kalde krigen var solidaritet med Finland et viktig argument for å fortsette denne politikken. Finnene måtte ikke bli stående alene. Både Finland og Norge bør takke Sverige for å ha tatt denne «vakten» i nesten 80 år.

Nå er det andre tider. Selv kommunistveldet Sovjetunionen ble vurdert som mer forutsigbart og innstilt på dialog enn Vladimir Putins Russland. Det tar nabolandene konsekvensen av. Sverige og Finlands beslutning om å tre inn i Nato er veldig god.

Norden blir ett strategisk område på Natos nordøstre flanke, der Norge frem til nå har stått alene. Det styrker Norges sikkerhet.

Det er også en fordel at Nato får inn to rike, progressive, nordiske demokratier. Det styrker våre verdier og vårt styresett i møte med Erdogans Tyrkia, Orbans Ungarn og et USAs som fort kan finne på å gjenvelge Donald Trump.

Dette er starten på en ny æra for Norden. Men én ting mangler for at bildet skal bli komplett og samarbeidet helt sømløst: Et norsk EU-medlemskap. Det bør bli det neste steget – den neste naturlige konsekvensen av våren som forandret Europa.