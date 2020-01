Storkrig må forhindrast

Både USA og Iran har eit ansvar for å dempe konflikten før den blir endå verre.

MÅ DEMPE SEG: – Denne krisa krev kloke hovud, og ikkje ein uføreseieleg Twitter-president, meiner Bergens Tidende på leiarplass. Foto: Tom Brenner/Reuters, NTB Scanpix

Drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani i førre veke kan føre til stor omvelting i Midtausten.

USA har ikkje vist teikn til at dei har forstått kor alvorleg situasjonen har blitt, og kor store konsekvensar angrepet kan føre til. I staden bruker president Donald Trump stadig meir aggressiv retorikk mot Iran.

Både Iran og USA har bidrege til at situasjonen har eskalert, og båe partar har eit ansvar for å roe han ned.

Då USA trekte seg frå atomavtalen i 2018, opna dei døra for eit meir aggressivt Iran.

Dei siste månadane har Iran skote ned ei amerikansk drone og skote mot ein amerikansk base. Iran stod truleg bak angrepa på fleire oljetankarar i Persiabukta og på eit saudiarabisk oljeanlegg.g.

Dei skal òg ha stått bak angrepet på den amerikanske ambassaden i Bagdad.

Det er framleis uklart korleis Iran vil svare på Soleimani-angrepet. Ei ytterlegare forverring av situasjonen vil skade heile regionen. Det kan òg få alvorlege følgjer for verdshandelen.

Etter den tilspissa situasjonen i fjor sommar klarte partane å dempe konflikten. Då var det USA som lét vere å respondere på iransk aggresjon. No er situasjonen meir spent enn på lenge.

For at situasjonen skal roe seg, er det viktig at USAs regjering står samla når dei uttaler seg om Iran.

Det kan ikkje vere slik at president Donald Trump kan truge med omfattande angrep på Twitter, tett etterfølgt av dementi frå utanriksminister Mike Pompeo.

Ei slik «good cop, bad cop»-strategi er populær på film, men den har ikkje særleg nytte i ein så tilspissa situasjon som USA og Iran er i no.

Og i den amerikanske forfatninga, er ikkje utanriksministerens ord like viktige som presidentens. Denne forma for diplomati er uansvarleg og farleg.

Innsatsen for å avgrense Iran sin innflytelse i Midtausten er viktig og legitim. Irans framferd har skapt mange lidingar i til dømes Irak, Syria og Jemen.

Soleimani har vore sentral i den aggressive strategien med å sikre Iran sine interesser i regionen, noko som i særleg grad har gått ut over sivile.

Men denne krisa krev kloke hovud, og ikkje ein uføreseieleg Twitter-president, som for tida har tankane sine både på ein riksrettssak og valg til hausten.

Noreg bør, saman med sine europeiske partnarar, legge press på både USA og Iran. Nato kan også vere sentral i arbeidet med å bidra til ein meir ansvarleg dialog mellom partane.

Det viktigaste no, er å hindre at konflikten utviklar seg til krig.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 05:52

