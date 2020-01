Ei avis bør ikkje vere meiningslaus

Bergens Tidende kjem ikkje til å ta etter Morgenbladet. Leiarartikkelen blir verande.

HEIA LEIAREN: Bergensarar, vestlendingar og nordmenn skal vite kor Bergens Tidende står, skriv BT på leiarplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen (arkiv)

«Denne lederartikkelen vil være den siste du leser i Morgenbladet på en stund», skriv konstituert ansvarleg redaktør Sun Heidi Sæbø denne veka.

Avisa står sjølvsagt fritt til å gjere sine eigne vurderingar. For Bergens Tidende er derimot leiaren ein viktig institusjon i avisa. Kvifor?

Ei avis skal vere til for nokon: Bergensarar, vestlendingar og nordmenn skal vite kor Bergens Tidende står. På sitt beste er leiaren ei tydeleg stemme som seier noko om kva ei avis meiner er viktig her og no.

Leiarartikkelen i Bergens Tidende er ein plass for å løfte fram viktige krav frå heile landsdelen, halde makta ansvarleg og peike på saker som fortener merksemd. Mange av leiarane skaper debatt og engasjement. Det er bra.

BT-leiarane bygger på avisas publisistiske idé, som opnar med denne setninga: «Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig.»

Dette er eit idégrunnlag med røter tilbake til avisas fyrste utgåve i 1868. I generasjonar har abonnentane visst kva BT står for.

Dette er likevel ikkje det same som at resten av journalistikken i Bergens Tidende skal spegle dette synet. Det skal aldri vere tvil om at nyhendejournalistikken er fri og uavhengig av avisas ideologiske grunnsyn.

Kommentatorar, lesarbrevskribentar og alle som blir sitert i nyhendeartiklane står for eit mangfald av meiningar. BT er tydeleg på avisas eige utgangspunkt, og dyrkar samstundes den frie debatten. Det er bra for lesarane.

«I Morgenbladet ønsker vi ikke at redaksjonen skal tale med én stemme», skriv Sæbø om at leiaren forsvinn. Som om dét var tilfelle i avisa fram til dei avskaffa leiaren.

No vil ikkje lenger Morgenbladets line bli forklart og utdjupa for lesarane på leiarplass.

Det vil seie: «I store spørsmål og i saker der vi tror at det betyr noe for leserne hva Morgenbladet mener, vil vi fortsatt bruke lederformatet.»

Avisa meiner at leiarartikkelen er forvirrande for lesarane, men trur det kan bli enklare med ein modell der formatet dukkar opp no og då.

Morgenbladet skal framleis vere ei meiningsberande avis. På den mest prestisjefylte plassen, leiarteigen, skal avisa bokstaveleg talt bli meiningslaus.

Bergens Tidende vil framleis bruke leiarartikkelen til å opplyse, engasjere og utfordre til det beste for vestlendingar og verdsborgarar.

