En god nyhet for de EU-vennlige

Sterke krefter i Venstre jobber nå for et ja til EU. Det er bra.

KOMITÉLEDEREN: Forskningsminister Iselin Nybø (V) leder komiteen for Venstres nye prinsipprogram, der flertallet vil ha ja til EU. «Det finnes fremdeles dyp uenighet om spørsmålet. Men flertallet har en prinsipiell begrunnelse som er forankret i dagens politiske tilstander i EU og verden for øvrig», mener BT. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Flertallet i komiteen for Venstres nye prinsipprogram ønsker at partiet skal gå inn for at Norge skal bli medlem av EU.

Dette er et betydelig politisk sprang for en organisasjon som har kjempet med saken siden landsmøtet på Røros i 1972, da saken splittet landets eldste parti på midten.

Flertallsforslaget kan gjøre både Venstre og norsk EU-debatt godt.

En del venstrepolitikere har ventet på denne u-svingen siden landsmøtet i 2009. Da ble debatten om partiets EU-standpunkt forsuret av påstander om at flere ja-folk hadde latt seg overtale til å stemme mot sin egen overbevisning.

Den typen press og unnfallenhet er sjelden sunt i så sentrale prinsippavgjørelser, og er ikke egnet til å skape samhold om viktige saker.

At partileder Trine Skei Grande er konsekvent EU-motstander, og har omtalt unionen som en «sosialdemokratisk sump», har neppe vært bra for debattklimaet heller.

Av de ti medlemmene i programkomiteen er seks for forslaget om ja til EU-medlemskap, og at spørsmålet skal avgjøres ved folkeavstemning. Fire mener EØS-avtalen er god nok.

Det betyr at det fremdeles er dyp uenighet om spørsmålet. Men flertallet har en prinsipiell begrunnelse som er forankret i dagens politiske tilstander i EU og verden for øvrig.

Her hjemme er EØS-avtalen under press. Fellesforbundets krav om utredning av avtalen har skapt oppstandelse i Arbeiderpartiet, og usikkerhet om hvordan en eventuell ny, rødgrønn regjering vil stille seg til EØS.

Samtidig fører klimakrisen, migrasjonsspørsmålet og presset mot personvernet til stadig større behov for internasjonalt, forpliktende samarbeid. Her vil EU bli viktigere.

EU-medlemskap kan også være et verdispørsmål.

Norge trenger et konsekvent, sosialliberalt parti når nasjonalisme, populisme og proteksjonisme er hurtigvoksende politiske trender i den vestlige verden.

Her i landet er rundt 70 prosent av velgerne mot medlemskap i den europeiske unionen. Folket har sagt nei til EU to ganger, og veien til ny avstemning er bratt.

Men så lenge 30 prosent er for EU-medlemskap, kan det være stemmer å hente for Venstre. Partiet ligger for tiden faretruende lavt på meningsmålingene.

Spørsmålet om europatilknytning bør uansett ikke være gjenstand for opportunisme eller fly med skiftende valgvinder.

I dag virker det naturlig at Venstre er ideologisk forankret i ideen om et samlet og samarbeidende Europa. Derfor er flertallsinnstillingen til partiets nye prinsipprogram gledelig.

Publisert 17. januar 2020 05:22

