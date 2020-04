Smitteappen er betre enn alternativet

Statens smitteapp er problematisk, men betre enn død og massearbeidsløyse.

I normale tider ville mobilappen «Smittestopp» vore totalt uakseptabel. Men så enkel er dessverre ikkje verda akkurat no, skriv BT på leiarplass. Foto: Stian Lysberg Solum

I normale tider ville mobilappen «Smittestopp» vore totalt uakseptabel. Statens nye verktøy mot koronaepidemien overvakar kvar du er til ei kvar tid, og kven du møter. Det har staten ingenting med.

Men så enkel er dessverre ikkje verda akkurat no. Koronaviruset og tiltaka mot det er i ferd med å skape den største økonomiske krisa sidan 1930-talet, ifølgje ein ny rapport frå Det internasjonale pengefondet (IMF).

I Noreg har tiltaka allereie fått enorme konsekvensar for økonomien. Arbeidsløysa har eksplodert og staten pøser ut milliardar for å halde eit næringsliv utan kundar flytande.

Forboda og smitteverntiltaka grip òg djupt inn i privatlivet til dei fleste nordmenn. Mange slit med frykt for å bli smitta av viruset.

Nøkkelen til å kunne opne samfunnet, samstundes som ein unngår at smitten kjem ut av kontroll, er å spore og dermed stoppe nye smitteutbrot.

Smittesporing er kjend frå tidlegare epidemiar, men mobiltelefonen kan gjere sporinga langt raskare og meir effektiv enn folk med blyant og spørjeskjema.

«Smittestopp» vil registrere alle du er mindre enn to meter unna i minst 15 minutt, og så varsle deg viss det skulle vise seg at dei er smitta. Dermed kan du og alle andre som har vore i nærleiken av smittespreiaren gå i karantene.

Appen vil òg registrere kvar du er til ei kvar tid, data som vil vise om folk samlar seg for tett, til dømes på bussar og bybane. Det vil staten bruke for å styre tiltaka dit det har mest effekt.

Viss systemet fungerer, vil det vere langt lettare å opne samfunnet att utan å miste kontrollen over smitten. Det vil ha store positive følgjer for folks fridom og for økonomien.

Slik nytte-tankegang er likevel problematisk, fordi den kan brukast til nye inngripande tiltak ved andre kriser i framtida. Difor er det heilt grunnleggande at bruken av appen er frivillig. Baksida er at appen ikkje vil vere særleg nyttig viss for få lastar han ned.

Det er òg viktig at ikkje politi eller andre skal ha tilgang på opplysningane, og at brukaren sjølv kan slette sine eigne data når som helst. All innsamla personleg informasjon blir uansett sletta etter 30 dagar. Slik burde òg alle kommersielle mobilappar vore.

«Smittestopp» er ei tillitserklæring frå borgarane til staten. Brukaren stolar på at staten ikkje misbrukar opplysningane, og at dei blir verna mot andre. Sviktar staten her, får det følgjer langt ut over koronaepidemien.