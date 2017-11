Arbeidet for å for å kvalifisere flyktninger for jobb i Norge må bli mer treffsikkert.

Den samfunnsøkonomiske og menneskelige kostnaden ved at svært mange flyktninger står utenfor arbeidslivet er høy. Derfor brukes betydelige ressurser på introduksjonsprogrammet for flyktninger. Men en fersk rapport fra FAFO viser tydelig at det ikke fungerer godt nok.

I år er ankomstene av asylsøkere lav, men de senere årene har et høyt antall flyktninger blitt bosatt i norske kommuner. Det er helt avgjørende at de lykkes med å kvalifisere seg for det norske arbeidslivet.

Det er ofte krevende. Som FAFO-rapporten viser, har en av fem flyktninger lite eller ingen skolegang. Arbeidsplasser for ufaglærte blir stadig færre. Dermed kan veien til å bli selvforsørget være lang.

Desto viktigere er det at opplæringen og tiltakene treffer så godt som overhodet mulig. Forbedringspotensialet synes å være stort nesten over hele linjen.

Det varierer voldsomt mellom kommunene hvor mange flyktninger som klarer å komme i arbeid. Både arbeidsmarkedet i kommunene og flyktningenes bakgrunn forklarer noe av forskjellen, men noen kommuner treffer åpenbart langt bedre med innsatsen enn andre.

En nedslående konklusjon i rapporten er at dagens introduksjonsprogram i for liten grad klarer å fylle gapet mellom kompetansen flyktningene har og det som faktisk kreves i arbeidslivet.

To sentrale virkemidler i integreringsarbeidet, språkpraksis og arbeidspraksis, har altfor dårlig effekt. Tiltakene tar ikke nødvendigvis flyktningene særlig mange skritt nærmere en jobb, noe som i seg selv grunn nok til å revurdere tiltakene.

Forskerne mener det kan være fornuftig å satse mer på formell utdanning, heller enn praksis med uklar effekt. Det gir mening, tatt i betraktning at nesten hele arbeidsmarkedet stiller krav til utdanning. For flyktninger, som gjerne mangler nettverk i det norske samfunnet, er det trolig enda viktigere.

Å stille strengere krav til kommunene, slik integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tar til orde for, synes nødvendig. Men det vil ikke være tilstrekkelig, så lenge det fremstår såpass uklart hvilke tiltak som faktisk har god effekt.

Det er nødvendig med et langt mer systematisk arbeid for å finne ut hvordan flyktninger mest effektivt kan hjelpes til et selvstendig liv i Norge. Ansvaret for det hviler på Listhaug selv.