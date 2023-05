Skjenking på Torgallmenningen er bra for Bergen

Servering midt i hjartet av byen, kan bli ein god ting, gjort på den rette måten, meiner BT.

Men det må regulerast strengt.

Då det brått blei fleirtal i bystyret for å opne Torgallmenningen for uteservering førre veke, var det ei stor overrasking.

Dette området har vore ei alkoholfri sone, sjølv om fleire politiske parti har ønska å endre dette.

Venstre i byråd har vore positive til endring, men Høgre, MDG, Folkets parti og nokre uavhengige representantar kom dei i forkjøpet. Saman med Frp fekk dei fleirtal for at det no skal leggast til rette for uteservering allereie i år.