Jordmormangelen trenger en helhetlig løsning

Det viktigste helseforetakene gjør for å begrense jordmormangelen, er derfor å beholde de jordmødrene som allerede jobber på fødeavdelinger, skriver BT på lederplass.

Utdanningsstillinger for jordmødre er en god start, men ikke nok.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Fra høsten av opprettes det utdanningsstillinger i Helse Bergen for sykepleiere som vil videreutdanne seg til å bli jordmor.

En slik stilling gir sykepleieren 90 prosent fri til studiene, og full lønn. Tiltaket har vært etterspurt av Den norske jordmorforening i åresvis.

Les også Full lønn under jordmorutdanning

Å minske den økonomiske belastningen for sykepleiere ved å gi dem lønn gjennom studieløpet, er en god investering. Den er likevel langt fra tilstrekkelig for å løse jordmormangelen.

Mangelen på jordmødre er sterk og økende. Allerede i dag er det ifølge Jordmorforbundet 200 ubesatte stillinger nasjonalt. SSB beregner at vi kommer til å mangle 700 årsverk frem mot 2035.

Også i Bergen har det lenge blitt varslet om alvorlige bemanningsproblemer.

Høyt arbeidspress og sykefravær er utfordrende. Flere rapporter har avdekket at jordmødrene selv opplever bemanningen som problematisk. At halvparten av dem har vurdert å slutte på grunn av arbeidssituasjonen, sier sitt.

Bemanningsproblemer har allerede fått fatale konsekvenser i form av dødsfall og stengte fødeavdelinger.

Leder for Den norske jordmorforening, Kari Aarø, forklarer til Dagsavisen at jordmormangelen skyldes to ting: At det utdannes for få, og at flere bytter jobb på grunn av høyt arbeidspress. Flere velger å jobbe deltid av samme grunn.

Det viktigste helseforetakene gjør for å begrense jordmormangelen, er derfor å beholde de jordmødrene som allerede jobber på fødeavdelinger.

Tilstrekkelig bemanning her vil dempe jordmorflukten over i mindre belastende kommunale og private stillinger. Tilrettelegging vil også gjøre det lettere for nåværende jordmødre å stå i en fulltidsstilling. Å investere i jordmødrene som allerede finnes får dermed dobbel effekt.

Å sørge for tilstrekkelig utdanningsplasser, og rekruttere søkere til disse, er selvsagt avgjørende for å få flere jordmødre.

Utdanningsstillinger er derfor et godt tiltak, men regjeringen kan ikke med det tro at de problemene som eksisterer på dagens fødeavdelinger vil løse seg selv.