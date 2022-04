Legevaktens nye telefonordning er fornuftig

Det vil gi mindre kø og bedre ressursbruk uten å gå utover pasientsikkerheten.

Marcin Wilk og sønnen Oliwier Wilk med øyeinfeksjon på venterommet på Bergen legevakt tirsdag. Wilk ventet tre minutter på telefonen før han fikk svar fra Bergen legevakt. Da han møtte opp til avtalt tid, ble imidlertid ventetiden lengre.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Denne uken innførte Bergen legevakt en ny ordning der innbyggerne må ringe før de kommer inn. Målet er å redusere køer og sikre rask hjelp til dem som trenger det mest.

Høyres bystyrerepresentant Hilde Onarheim kaller imidlertid tiltaket en «aprilspøk» og «fallitterklæring».

– En legevakt skal brukes hvis du trenger akutt hjelp. Da kan man ikke sitte og vente i telefonen, sier Onarheim.

Kritikken er skivebom. Ingenting tyder på at telefonordningen vil gi dårligere pasientsikkerhet, snarere tvert imot. Det er et fornuftig tiltak som etter alt å dømme vil sørge for et bedre legevakttilbud i Bergen.

Les også Antall telefoner til legevakten doblet med ny ordning

I mange tilfeller oppsøker folk legevakten unødig. Gode råd fra helsepersonell over telefon kan ofte være nok til å roe en bekymring eller finne løsninger på problemet uten å måtte reise til legevakten. Dette reduserer køene og frigjør kapasitet, til nytte for dem som virkelig trenger legehjelp.

Mange foreldre vil nok heller vente med et sykt barn hjemme på sofaen til et avtalt tidspunkt for konsultasjon enn timevis på legevaktens venterom uten å vite når man får komme inn til legen.

I Trondheim, hvor samme ordning ble innført i 2015, ble antallet legekonsultasjoner redusert med 33 prosent de tre første årene.

Erfaringene så langt i Bergen ser også ut til å være gode, ifølge legevaktsjef Anne Karoline Tyssøy Pedersen.

Det er ingen grunn til at telefonordningen skal gå ut over pasientsikkerheten. Ingen vil bli avvist dersom de møter opp uten å ha ringt først. I virkelig akutte tilfeller ringer man nødnummeret 113.

De siste to årene har folk i Trondheim opplevd å bli stående lenge i telefonkø. Årsaken er imidlertid 29.000 ekstra henvendelser under koronapandemien, som nå er på hell. Trønderne kan prise seg lykkelige for at ikke alle disse måtte møte opp fysisk på legevakten.

Les også I 2015 innførte legevakten i Trondheim samme ordning som Bergen. Nå sitter trønderne i telefonkø.

Legevaktens nye telefonordning vil bedre både tilbudet til innbyggerne og ressursbruken i helsevesenet. Dette burde være god Høyre-politikk.

I stedet for å komme med ubegrunnet kritikk som skaper usikkerhet blant bergenserne, burde Onarheim lytte til pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik, som mener nyordningen er en veldig god idé.

Dersom telefonordningen viser seg å fungere dårlig, kan man alltids gå tilbake til det gamle systemet. Det blir trolig ikke nødvendig.