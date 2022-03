Russere i Norge har ikke ansvar for Putins krig i Ukraina

Hetsen må ta slutt.

Det er Vladimir Putin som er ansvarlig for krigføringen i Ukraina, ikke russere i Norge.

Leder

Russlands brutale angrep på Ukraina utløser sterke følelser hos de aller fleste. Med god grunn. Landets hensynsløse lederskap må fordømmes på det sterkeste, og representanter for den russiske staten må merke at krigen får konsekvenser.

Dette gjelder ikke den jevne russer, enten de bor i Russland, Norge eller andre land.

Likevel opplever mange av dem å bli hetset og stilt til ansvar for Vladimir Putins angrepskrig.

Russere er også ofre i denne krigen. De fortjener vår omsorg, ikke hets.

Fra flere steder i Norge forteller russere om hatmeldinger og konfrontasjoner. «Folket ditt er terrorister!» lød en av mange meldinger den 17 år gamle moldenseren Anastasia Solheim, som har russisk mor, har mottatt de siste dagene.

I Bodø opplever barn av russere at klassekamerater stiller dem til ansvar for Russlands handlinger.

Vi må alle sørge for å stoppe denne hetsen, enten vi ser den i sosiale medier eller hører den uttalt. Skolen har et særlig ansvar for å snakke med elevene om krigen, og å forklare forskjellen på mennesker og land.

Foreldre må slå ring om russiske naboer og lekekamerater, slik vi gjør med ukrainere.

Dessverre er ikke de voksne alltid så gode forbilder. I Oslo ble det russiske langrennslandslagets smøretrailer tilgriset med graffiti til støtte for Ukraina.

– Jeg synes det er forkastelig at noen tror at det er en god idé. At det hjelper i denne krigen, sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold, som tar sine russiske kamerater i forsvar.

Det er riktig å utestenge Russland fra store idrettsarrangementer og Eurovision Song Contest. Disse brukes aktivt av den russiske staten til å spre stolthet over egen nasjon og et rosenrødt bilde av Russland i verden.

Men det er noe helt annet å utsette russiske idrettsutøvere eller musikere for hets og hærverk. Det gir ikke mening å stenge russiske barn ute fra Norway Cup.

Medmenneskelighet og forståelse mellom folk på tvers av land og kulturer er i lengden vårt beste vern mot krig og diktatur. Blant annet derfor er folk til folk-samarbeidet langs grensen mellom Norge og Russland så viktig.

En dag skal krigen ta slutt. I mellomtiden må den ikke få splitte oss mennesker.