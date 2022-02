Stortinget bør undersøke ansettelsen av ny sentralbanksjef

Ingen spørsmål må stå ubesvart om hvordan Jens Stoltenberg fikk den viktige stillingen.

Jens Stoltenberg blir Norges neste sentralbanksjef. Stortinget gjør rett i å gå ansettelsen etter i sømmene, skriver BT på lederplass.

Jens Stoltenberg blir Norges neste sentralbanksjef. De tette båndene mellom den tidligere statsministeren og regjeringen som gir ham jobben gjør utnevnelsen svært kontroversiell. Tilliten til Norges Bank står på spill.

Stortinget vil derfor gjøre rett i å gå ansettelsen etter i sømmene, slik lederen for Stortingets kontrollkomité, Peter Frølich (H), har tatt initiativ til.

Initiativet kom allerede før det ble klart hvem som fikk jobben. Det var klokt. En kontrollsak bør handle mer om prosess enn om utfall.

Det er regjeringens privilegium å bestemme hvem som skal være Norges sentralbanksjef. Men Stortinget har rett og plikt til å kontrollere at regjeringen gjør jobben sin, og at den holder seg innenfor de reglene som er satt for slike prosesser.

Ved den minste mistanke om urent trav, er det viktig at Stortinget tar dette ansvaret.

Stillingsutlysningen så i stor grad ut til å være skreddersydd for Jens Stoltenberg, og han ble oppfordret av Finansdepartementet til å søke.

Stoltenbergs kandidatur har blitt tatt opp i private middager med statsminister Jonas Gahr Støre, som har erklært seg innhabil i ansettelsen. Stoltenberg tok selv opp kandidaturet sitt med statsministeren på en rusletur i skogen.

Sentralbankens beslutninger kan ha store positive og negative konsekvenser for den Arbeiderparti-ledede regjeringen. At Stoltenberg er den mest profilerte Ap-politikeren i sin generasjon, kan skape usikkerhet rundt hvor uhildet han vil forholde seg til slike beslutninger.

Justisdepartementets lovavdeling har riktignok vurdert Stoltenbergs habilitet. Vurderingen er imidlertid så generell at den ikke gir noen fullverdige garantier.

Det er derfor god grunn til å stille spørsmål ved om ansettelsesprosessen har gått riktig for seg, og om hvordan Stoltenbergs nære tilknytning til regjeringen har blitt vurdert.

En eventuell kontrollsak i Stortinget, hvor alle involverte parter må svare åpent for seg, og dokumenter og kommunikasjon fra prosessen må legges fram, kan sørge for at disse spørsmålene ikke blir stående ubesvart.

Mest mulig åpenhet vil styrke tilliten til både Norges Bank og til regjeringen. Det vil også kunne bidra til å svekke anklager om kameraderi blant eliten i Arbeiderpartiet.

Derfor bør regjeringen, dersom den oppriktig mener at prosessen har vært god, ønske en kontrollsak fra Stortinget velkommen.