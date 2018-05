Det er forståelig at elever i Fana streiker for å få skikkelig helsetilbud på skolen sin.

Elevene ved Ytrebygda skole fortjener støtte for sitt krav om bedre helsesøstertjeneste ved skolen. I går gikk de til streik for å markere sin misnøye med situasjonen. Skolen har vært uten helsesøster i et par måneder, men får nå tilbud om en slik tjeneste en dag i uken.

Det er for dårlig, slik elevrådet ved skolen påpeker. Elevene har rett på helsesøster tre dager i uken. Å ha nærvær av helsesøster er viktig for barns og ungdoms helse og trivsel.

Situasjonen ved Ytrebygda er nok et eksempel på at oppbyggingen av skolehelsetjenesten går for tregt.

Solberg-regjeringen tok tak i utfordringen fra start, da den tok over etter de rødgrønne i 2013.

Siden den gang har regjeringen bevilget en milliard kroner ekstra til kommunene, som i utgangspunktet var ment for helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I 2014 ble 112 nye helsesøster-årsverk opprettet, året etter ble det rekruttert ytterligere 135 årsverk.

Dette er likevel bare for småplaster på såret å regne. Å bygge opp igjen en tjeneste som nærmest har ligget nede i et par tiår, tar tid og koster mye.

Tall utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund i 2016 viser at bare 1,4 prosent av landets skoler har helsesøster til stede hver skoledag. Mangelen er størst ved barneskolene. Der må tallet på helsesøstre økes med over 120 prosent for å oppfylle anbefalingene fra Helsedirektoratet.

En kartlegging fra Fylkeslegen fra januar i fjor viser at Hordaland fylke da hadde landets dårligste skolehelsetjeneste. Konklusjonen var forstemmende. Fylkeslegen konkluderte med at det egentlig ikke finnes en reell satsing på skolehelse i fylket.

En viktig årsak til dette var at flere kommuner disponerte de økte helsebevilgningene fra staten til helt andre formål enn de var påtenkt.

I 2014 brukte halvparten av norske kommuner de ekstra millionene på helt andre ting enn å ansette helsesøstre.

At et helsetilbud for barn og unge blir nedprioritert på denne måten, i strid med bevilgningens intensjon, er uakseptabelt. Skoletjenesten er et kommunalt ansvar, og en oppgave politikerne tydeligvis må ta mer alvorlig.

Som helseminister Bent Høie (H) selv har påpekt i debattinnlegg her i BT, er helsesøsteren viktig «for å forebygge fysiske og psykiske plager blant barn og unge», og for å hindre store frafallet i videregående skole.

Da må også statsråden drive bedre kvalitetskontroll, slik at de økte ressursene til skolehelsetjenesten havner dit de skal. Barn og ungdom på alle skoler i landet fortjener bedre.