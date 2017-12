Regjeringsforhandlingene bør føre frem til en mer offensiv og inkluderende integreringspolitikk.

Fredag er det to år siden innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la frem en pakke med forslag om innstramminger i asylpolitikken, som respons på det store antallet flyktninger som reiste til Europa høsten 2015.

Det endte med at norsk asylpolitikk ble vesentlig strengere, og debatten ble dempet.

Når Høyre, Frp og Venstre etter nyttår for alvor starter regjeringsforhandlingene, blir det igjen debatt om asylpolitikken. Men Frp-leder Siv Jensen advarer Venstre mot å ha for store forventninger.

«Fremskrittspartiet er veldig tydelig på at vi ikke sitter i en regjering som liberaliserer asyl- og innvandringspolitikken», sa Jensen til NTB onsdag.

Uttalelsen burde ikke overraske. Høyre- og Frp-regjeringen har, ofte med støtte fra Arbeiderpartiet, skapt et bred forståelse av at asylpolitikken ikke er åpen for endringer.

Venstre bør definitivt ha lave forventninger til hva de kan få til, men det må være rom for justeringer uten at Frp skal fremstille det som uansvarlige liberaliseringer.

Høstens debatt om de såkalte oktoberbarna viser hvorfor.

På grunn av innstrammingene som ble gjort i fjor, er det nå mange ungdommer skal sendes ut, særlig til Afghanistan. Da valgte opposisjonsflertallet å vedta en instruks til regjeringen om å gi asylsøkerne ny behandling.

Ingen er tjente med at problemer i regelverket hver gang skal løses med hastevedtak. Da må heller Stortinget vedta endringer som kan bli stående og gi forutsigbarhet.

En endring som Frp burde kunne godta, er at Norge kan ta imot flere kvoteflyktninger gjennom FN-systemet. Det er det rom for, siden det nå kommer færre asylsøkere.

For alle som jobber med integrering, er det også en fordel med forutsigbarhet, slik at det ikke er store svingninger år for år.

Integreringsarbeidet vil uansett være noe av det viktigste regjeringen gjør fremover. Det betyr å forbedre arbeidet som gjøres over hele landet, og sørge for at alle kommuner har ressurser og kompetanse til å sørge for at flyktninger raskt kan delta i samfunnet.

Integrering handler også om signaler. En regjering som bare er opptatt av å hindre flere asylsøkere å komme til Norge, sender et signal til de som allerede er her om at de ikke er velkomne.

De tre partiene bør klare å bli enige om å være litt mer inkluderende, både i retorikken og politikken.