Det norske drosjemonopolet er utdatert. Nye reguleringer må til for å hjelpe taxinæringen inn i fremtiden.

Omstrukturering av drosjenæringen er et av forslagene Høyres landsmøte skal ta stilling til denne helgen. Et utvalg, ledet av Peter Christian Frølich (H), innstiller på å fjerne ordningen med taxiløyver. En slik deregulering er både fornuftig og fremtidsrettet.

Som utvalget påpeker, er digital teknologi i ferd med å revolusjonere dagens transportløsninger. Det har ingen hensikt å tviholde på utdaterte og dysfunksjonelle reguleringer.

Et av problemene med dagens ordning er at fylkene får begrense antallet løyver. Det fører til høye etableringshindre, og muligheten til å drive transporttjenester forbeholdes et mindretall. Frølich-utvalget vil fjerne denne antallsbegrensningen, noe som i praksis vil oppheve hele løyveregimet.

Frølich begrunner forslaget med at drosjesystemet i Norge verken er bra for sjåfører, kunder, samfunnet eller miljøet. I tillegg er det Europas dyreste.

Han har støtte fra tunge aktører. Både Delingsøkonomiutvalget, Produktivitetskommisjonen, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet argumenter for å deregulere taxinæringen, samtidig som Uber og lignende selskaper får strengere vilkår. Eftas overvåkingsorgan ESA har dessuten refset regjeringen for at det særnorske drosjemonopolet hemmer konkurranse, og krever at ordningen tilpasses EUs frie marked.

Forbundsleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, mener omstrukturering vil gi dårlige arbeidsforhold og høy pris. Det samme kan sies om løyveordningen. Kravet om at taxivirksomhet skal være et hovederverv har skapt et gedigent misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Drosjeprisene har økt med 65 prosent de siste ti årene. Ifølge konkurransedirektør Lars Sørgard skyldes det paradoksalt nok mindre aktivitet i taxinæringen. Overkapasitet og kostbar tomkjøring driver prisnivået opp.

Dagens løyveordning motvirker behovet for fleksible og klimavennlige transporttjenester. Ifølge Norsk Innovasjonsindeks er drosjesentralene Norgestaxi, Oslo Taxi og Bergen Taxi blant de minst innovative storselskapene i Norge. Det er på tide å hjelpe taximarkedet inn i den digitale virkeligheten. Det krever en ny regulering som setter hensynet til konkurranse, forbrukere og miljø foran taxinæringens interesser.