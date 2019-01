Noreg har ikkje råd til eit svakt forsvar.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen seier at hans tidlegare framlegg til «minimumsforsvar» ikkje lenger er stort nok. – Det er for lite til at Forsvaret over tid kan klare våre plikter nasjonalt og internasjonalt, sa han i sin årlege tale i Oslo Militære Samfund måndag.

Noreg er nøydd til å ha eit forsvar som evnar å vakte landegrensa samtidig som me deltar i internasjonale operasjonar.

Det vert umogeleg, ifølgje Bruun-Hanssen, og peikar på utfordringar for både Marinen og Hæren. – Med dagens struktur og reaksjonsevne, vil me verken klare å tilfredsstille auka nasjonale behov eller innfri auka Nato-krav, sa han.

Denne evna vart svekt då KNM «Helge Ingstad» gjekk på grunn i fjor.

Som eit lite land, har me ikkje råd til å velje mellom dei to retningane. Dersom Noreg ikkje deltar i Nato-oppdrag, vil det svekkje den solidariteten som ligg til grunn for Nato-alliansen.

Dersom Noreg kjem under angrep, skal me kunne stole på at andre Nato-land kjem til unnsetning.

Som naboland til Russland, har me ikkje råd til å svekkje verken grensepatruljane eller det maritime nærværet i Barentshavet. Utfordringane er derimot ikkje avgrensa til eit slikt klassisk invasjonsforsvar.

I september i fjor gjekk finske styresmakter til aksjon på ei øygruppe utanfor den viktige hamnebyen Åbo. Der hadde eit selskap knytt til Russland kjøpt opp gamle marinefartøy og bygd opp det som likna på ein marinebase midt i den viktige skipsleia.

Dette er ei form for hybridkrigføring som Noreg må vere meir og meir observant for i åra som kjem.

Noreg har forplikta seg til å trappe opp pengebruken på forsvarsfeltet. I 2014 vedtok Nato-landa at dei skulle bevege seg mot eit forsvar på to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). I 2017 brukte Noreg 1,6 prosent av verdiskapinga på forsvaret.

Noreg treng eit sterkare forsvar enn det som kjem ut av den noverande langtidsplanen. Pengebruken må òg opp, fordi Forsvaret er for lite. Det er likevel viktig at ein ikkje blir så opphengt i å bruke mykje pengar at ein ikkje brukar dei fornuftig.

Det er ikkje forbruket i seg sjølv som skal halde oss trygge, men tilstrekkeleg utstyr og mannskap på rett plass.