No er det riktig å ta i bruk koronapass

Å stengje ned tilbod ville vore verre.

Statsminister Jonas Gahr Støre måtte fredag innføre strengare reglar for koronatesting og opne for koronapass.

Kommunar får no lov til å krevje koronapass for å sleppe inn folk på alt frå utestader, konsertar og kino.

For første gong blir det altså ulik tilgang til offentlege rom for vaksinerte og ikkje-vaksinerte. Det er eit svært inngripande tiltak, og kan opplevast som eit pressmiddel for å få fleire til å vaksinere seg.

Likevel er det blant dei minst inngripande verkemidla styresmaktene kunne ta i bruk, og det kan difor forsvarast.

At regjeringa varsla innstrammingar fredag, var ikkje uventa. Den siste veka er det sett ny rekord i talet på smitta.

I seg sjølv gir ikkje smittetal lengre grunn for strengare smittevernreglar. Så lenge dei fleste berre får milde symptom, er det ikkje eit stort problem. Det som gir grunn til uro, er at talet på sjukehusinnlagde også aukar kraftig. Sjukehusa varslar allereie om fulle avdelingar og at planlagde operasjonar må vente.

Koronapasset er grønt for alle som er vaksinerte eller nyleg har testa seg.

Koronapass blir lansert som eit alternativ til å stengje tilbod heilt eller delvis. På den måten unngår ein at folk blir permitterte og at arbeidsplassar risikerer å gå konkurs. Det gjer det også mogeleg for størstedelen av befolkninga å halde fram å ha eit sosialt liv.

Alle over 18 har også fått rikeleg med sjansar til å ta koronavaksinen. Dersom ein no ikkje har grønt koronapass, er dette altså eit svært medvite val.

Det er likevel ikkje eit val desse skal straffast for. Det er frivillig å vaksinere seg, og dette er eit viktig prinsipp. Bruken av koronapass må difor avgrensast, og vere minst mogeleg omfattande.

Regjeringa understrekar at koronapasset ikkje kan brukast til å regulere tilgang til arbeidsplass, skular eller andre nødvendige tilbod. Det er eit svært viktig unntak.

Fullvaksinerte kan også bli smitta av korona, og føre smitten vidare. Dette er også viktig å hugse når koronapass etter kvart blir tekne i bruk i norske byar.

Gitt den høge vaksinasjonsgraden, er dei fleste deltakarane på arrangement fullvaksinerte, også i dag. Det er difor grunn til å stille spørsmål ved om koronapasset vil ha stor effekt.