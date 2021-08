Bergens Beste er en stor applaus til dem som gjør byen bedre

Det er viktig å feire entusiastene, originalene, gründerne og sliterne.

Fyllingsdalen Teater er Bergens beste underholdning. Det har BTs lesere bestemt. - Konkurransen er et heiarop til dem som har holdt ut, og som bidrar til å gjøre hverdagen litt bedre for alle oss andre, mener BT.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I dag er det all grunn til å feire de nominerte og vinnere av BTs konkurranse Bergens Beste, der bergenserne har stemt frem sine favoritter i ti kategorier. Mange av kandidatene har vært gjennom en tøff periode under pandemien.

Konkurransen er et heiarop til dem som har holdt ut, og som bidrar til å gjøre hverdagen litt bedre for alle oss andre.

De skeptiske vil kanskje hevde at Bergens Beste er utilslørt patriotisme.

Selv om sterke følelser unektelig er en motivasjon for avstemningen, er det viktigere aspekter ved den enn det hjertet flommer over av.

Les også Disse ble nominert til Bergens Beste

De handler om å løfte frem arbeidsomme frivillige, dristige gründere og slitesterke næringsdrivende. Alle dem som strever for at Bergen skal være bra for alle som bor og ferdes her.

Avstemningen kan også leses som en forbrukerundersøkelse. Hele 45.000 stemmer ble avgitt til de 4000 nominerte. Entusiasmen for det originale og ekte ved Bergen er levende fremdeles. Heldigvis.

Vinneren av kategorien Bergens beste underholdning er Fyllingsdalen Teater. Da han fikk nyheten, utbrøt styreleder Per Magne Kristiansen følgende:

– Tenk at denne prisen har seget gjennom hele Løvstakktunnelen ut til oss her i Fyllingsdalen!

Utsagnet er herlig, men også tankevekkende. Det illustrerer hvordan bergensere ofte ser på byen sin, der bydeler som Fyllingsdalen og Åsane nærmest blir avskrevet som slumrende suburbia.

Grunnen er at debatten om kultur- og næringsutvikling ofte handler om det som skjer i den historiske bykjernen, der symbolene på byens storhetstider finnes.

Les også – Mange har så vidt halde hovudet over vatn det siste året. Dei fortel at det ikkje hadde gått utan oss.

Men Bergen kan ikke leve på nostalgi alene. Bydelene slåss hardt om oppmerksomhet, publikum og kunder, og de vil bli en viktigere del av Bergen de neste tiårene. Det vil byutviklingen sørge for.

Forhåpentlig kan Bergens Beste inspirere til å skape aktivitet, sterkere identitet og tilhørighet i hele kommunen.

Bergen har de siste tiårene stått i fare for å bli transformert til en slags kulisse for store butikkjeder, kjipe kiosker og invaderende masseturisme.

Det ville vært synd dersom landets mest selvbevisste by skulle miste sjelen sin på denne måten. Her trengs motkrefter.

De beste av dem finner du blant de nominerte til Bergens Beste.