Bergen må få opp testkapasiteten

Byrådet må sørgje for at fleire kan teste seg for korona, framfor å late som kapasiteten er betre enn han er.

Testing og smittesporing er grunnleggande for at samfunnet skal fungere under koronaepidemien. Difor er det grunnleggande at byrådet får opp kapasiteten i Bergen, skriv BT på leiarplass.

Testing og smittesporing er grunnleggande for at samfunnet skal fungere under koronaepidemien. Det har vore kjent sidan epidemien kom til Noreg i byrjinga av mars. Då er det merkeleg at Bergen framleis har for liten testkapasitet.

Folk har dei siste vekene stått i lange køar for å bli testa. Byrådet svarte førre veke med ei hastesak, der dei påstod at Bergen kan teste 4,3 prosent av innbyggarane. Onsdag kunne BT fortelje at det reelle talet er to prosent.

Legevaktsjef Dagrunn Waag Linchausen kjenner seg ikkje igjen i tala byrådet har lagt fram, og seier dei manglar både lokale og mannskap. Overfor BT seier helsebyråd Beate Husa (KrF) at tala dei presenterte var den potensielle kapasiteten, og ikkje den reelle.

For innbyggarane spelar det liten rolle om byrådet bevisst har sminka tala, eller om dei berre har vore uklar i kommunikasjonen. Det viktige er at testkapasiteten er for liten.

Det er likevel ikkje bra at byrådet ikkje er meir presis i kommunikasjonen. Den viktigaste årsaka til at nordmenn har høg tillit til styresmaktenes handtering av epidemien, er ærleg og rett informasjon og godt gjennomførte tiltak.

Den store pågangen av folk som vil teste seg burde ikkje ha kome overraskande på byrådet. Allereie i april kom Helsedirektoratet med eit krav til kommunane om at dei må kunne teste fem prosent av innbyggarane kvar veke.

Byrådet hevdar dei har gjeve legevakta beskjed om dette, men talet er ikkje nemnd i oppdragsbrevet til legevakta.

No må byrådet sørgje for at testkapasiteten verkeleg blir auka til fem prosent. Testing og smittesporing handlar ikkje berre om å verne folk mot smitte, men òg om å unngå unødvendig bruk av karantenar og sjukmeldingar.

Dette vil ikkje bli mindre viktig når vi snart går inn i ei årstid der folk blir forkjølt og snufsete av andre årsaker. Då blir det ekstra viktig å skilje ut dei som verkeleg har covid-19.

Vi må truleg leve med koronatiltak i lang tid framover. I mellomtida må samfunnet fungere og færrast mogeleg bli smitta. Bergen kommune har ein svært viktig rolle i å sørgje for at det skjer. Den rolla må dei ta på alvor.

Korrekt informasjon om stoda er ein viktig del av dette arbeidet.