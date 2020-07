Kina tek kvelartak på Hongkong

Det kinesiske kommunistpartiet si framferd i Hongkong bør gjere vesten fastare i motstanden mot regimet.

Foto: TYRONE SIU / X02605

Tysdag var det slutt for Hongkong som ei øy av fridom i eit autoritært Kina. Ei ny lov, innført av dei kinesiske styresmaktene, gjev dei makta til å ta frå Hongkongs innbyggarar fridomen og sjølvstyret.

Lova gjer det mogeleg å straffe alle handlingar som blir sett på som eit trugsmål mot makta til den kinesiske staten. I tillegg opnar ho for at Kina kan overstyre det lokale folkestyret Hongkong har hatt sidan bystaten vart frigjort frå Storbritannia i 1997.

Ingen treng å tvile på at det autoritære styret i Kina vil bruke den makta lova gjev dei. Allereie same dag som ho vart innført, vart 300 demonstrantar arresterte av politiet, ni av dei for brot på den nye lova.

Kinas aukande økonomiske og politiske makt er skremmande. Vestens litt naive førestilling om at kapitalisme ville føre til demokrati, er død. Under Xi Jinping har tvert om landet gått i meir totalitær retning.

Med bruk av ny teknologi som ansiktsattkjenning, DNA-testing og digitale sosiale belønningssystem, bygger kommunistpartiet ein overvakingsstat av orwellske dimensjonar.

Men det som verkeleg er skremmande, er korleis Noreg og andre land kneler for Kina, når regimet trugar med økonomiske straffetiltak. «Fryseboksen» Noreg vart plassert i etter at dissidenten Liu Xiaobo fekk Nobels fredspris, er typisk for korleis det kinesiske regimet reagerer mot kritikk frå andre land.

Australia opplevde nyleg liknande forsøk på økonomisk utpressing, etter at dei kravde gransking av Kinas handtering av koronaepidemien. Kina svarte mellom anna med å forby import av australsk kjøt.

Ei rekke vestlege land, Noreg inkludert, har protestert mot den nye lova i Hongkong. USA har vedteke sanksjonar, medan Storbritannia har opna for å ta i mot tre millionar dissidentar. Kina trugar som vanleg med straffetiltak.

Det kinesiske regimet jobbar systematisk for at landet skal ta over som verdas fremste supermakt. Donald Trumps kompromisslause linje mot Kina har skapt eit nytt klima for motstand. Det er bra.

Men Trump har gjort motstanden mindre effektiv, ved å samstundes gå laus på USAs allierte og multilaterale institusjonar som WTO, FN og Nato. Vonleg får USA ein meir rasjonell president etter valet til hausten.

Historia har vist kva som skjer når ein blir feig i møte med mektige totalitære regime. Det må ikkje skje igjen.