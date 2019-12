Ansvaret for Vigilo-skandalen er politisk

Byrådet kan ikkje frikjenne seg sjølv når kommunen står i ei personvern-krise.

VIGILO-KAMERATANE: Skulebyråd Linn Engø (Ap), byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) og finansbyråd med ansvar for digitalisering Erlend Horn (V) møtte pressa måndag. Foto: Bård Bøe

Bergen kommune er herja av bråket om Vigilo. Skuleappen har gjort det mogeleg å få tak i sensitive opplysningar for folk som absolutt ikkje skulle hatt dei.

Denne veka kom ei intern gransking som gjev kommunen sterk kritikk. Innføringa av skuleappen har vore svært dårleg styrt. Kunnskapen om personvern er for dårleg. Dette er alvorlege funn.

Like urovekkande er det å sjå kor dårleg oppfølginga har vore etter at skandalen først var eit faktum. I haust fekk ein familie ny bustad etter at deira hemmelege adresse låg tilgjengeleg for barnemoras ekssambuar.

«Leilighet og ny skoleplass hadde neppe kommet på plass uten pressedekning. Slik bør det ikke være. Dette er et eksempel på en svak part mot en sterk kommune», sa kvinnas advokat til BT.

Tysdag heldt byrådet ein pressekonferanse om Vigilo-problema.

Skulebyråd Linn Engø (Ap) meinte det er viktig å varsle. «Vi skal ha ein kultur for å melde frå om avvik og feil», sa Engø, og la til at «vi vil at lærarane og rektorane våre skal melde frå».

Men i Vigilo-saka stammar mange av varsla nettopp ikkje frå lærarar og rektorar, men frå foreldre og føresette.

I fjor melde Bergen kommune ein trettenåring til politiet etter eit datainnbrot. Innbrotet var gjort for å vise eit hol i tryggleikssystemet til kommunen – eit hol eleven for lengst hadde varsla om.

Roger Valhammer (Ap) var skulebyråd då kommunen ikkje følgde opp varselet, men i staden gjekk til politiet med varslaren. I dag sit Valhammer som byrådsleiar.

Engø fortalde at kommunaldirektør Trine Samuelsberg tek over som prosjekteigar etter kritikken om at Vigilo-innføringa har vore for dårleg styrt.

Samstundes får den verkelege prosjekteigaren, skulebyråd Linn Engø, ros av sin sjef: «Hennar handtering i haust etter at ho blei involvert meiner eg har vore svært god», sa byrådsleiar Valhammer.

Det er byrådet som sit med det endelege ansvaret her. Til no har dei stort sett gøymt seg bak byråkratane når vanskelege spørsmål har dukka opp. Det held ikkje.

Det er nok dei færraste som vil meine at leiarskapen frå byrådet har vore «svært god» når stoda er som ho er. På nyåret kjem ei større høyring om kaoset. Det er lite som tyder på at alle fakta er komne på bordet til no.

Som Valhammer heldigvis også sa, er det byrådet som har det politiske ansvaret, på godt og vondt.

I denne saka er det mest på vondt.

