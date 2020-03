Eit dårleg domstol-kompromiss Regjeringas løysing for domstol-strukturen svarar ikkje på dei utfordringar domstolane står framfor. Publisert Publisert Nå nettopp Justisminister Monica Mæland (H) vil ikkje redusere talet på tingrettar i Noreg. Det er ei dyr og dårleg løysing, skriv BT på leiarplass. Foto: Terje Bendiksby Bergens Tidende Velfungerande og kompetente domstolar er heilt grunnleggande i ein rettsstat. Mangel på kompetanse og effektivitet er skadeleg for både einskildindivid, bedrifter og samfunnet. Difor var det eit godt forslag som kom frå ekspertutvalet Domstolkommisjonen i fjor. Dei ville slå saman mange av tingrettane rundt om i landet, og redusere talet frå 60 til 22. Det ville gje større og meir kompetente fagmiljø. Samstundes ville det frigjere midlar til å gjere dei attverande tinghusa meir moderne og effektive. Les også Ny rapport: Store mangler i beredskapen i distriktene No har regjeringa skote ned delar av forslaget. Justisdepartementet vil på den eine sida redusere talet på rettskrinsar til 22, i tråd med tilrådingane frå utvalet. Men samstundes vil dei behalde alle landets tinghus, 69 i talet. Ved å slå saman rettskrinsane kjem regjeringa eit stykke på veg i å løyse eit av problema med dagens system. Det vil gjere systemet meir fleksibelt, og legge eit grunnlag for å skape større fagmiljø. Dei fleste tinghus står i dag tomme mesteparten av tida. I snitt blir norske rettssalar brukt 30 prosent av opningstida. Mindre rettsstader har ofte ledig kapasitet, medan domstolane i byane er overbelasta. Ved å slå saman rettskrinsane kan dommarar og dommarfullmektigar i større grad flyttast der dei trengst. På sikt kan òg regjeringas forslag gjere at dommarane kan spesialisere seg i større grad, og dermed auke kompetansen i ulike saker. Det vil tene rettsvernet og brukarane av domstolane. Ulempa med forslaget er prisen for å ha så mange tinghus. Ein ting er husleige og andre direkte kostnader. Vel så viktig er at det vil kunne hindre ei naudsynt teknologisk oppgradering, rett og slett fordi det blir så mange rettslokale at det blir for dyrt. Norske rettssalar ligg håplaust bak våre naboland i å få opptak av lyd og bilete. Det svekker dokumentasjonen og dermed både rettstryggleik og effektivitet. Domstolskommisjonen viste òg til at nye digitale løysingar kan gjere rettssakene både meir effektive og betre for dei involverte. Enkelt sagt skjer det ved at mange kan delta i ei rettssak digitalt, utan å måtte møte fysisk opp. Ein tingstad gjev status og viktige arbeidsplassar. Motstanden frå distrikta er difor forståeleg. Men regjeringa burde funne andre måtar å støtte dei på, enn å gje borgarane eit dårlegare og dyrare rettssystem. Publisert Publisert: 9. mars 2020 05:57 Les mer om dette temaet – Domstoler der folk bor er effektivt «Du kødder ikke med Monica Mæland» «Norske bygder fortener betre enn å bli herja med av distrikts­ministeren» – Det er behov for kraftige klimakutt, men no blir det meir snakk om billeg bensin

