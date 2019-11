Trøbbel i dagligvarebransjen

Daglegvarekjedene har for mykje makt. Men styresmaktene verkar ute av stand til å gjere noko med det.

RABATT: Konkurransedirektør Lars Søgard kunne onsdag fortelje at Konkurransetilsynet har avdekka at NorgesGruppen får opp til 15 prosent lågare innkjøpsprisar enn konkurrentane. Slike forskjellar sperrar for nye, små aktørar, og kan svekke konkurransen mellom dei store på sikt, skriv BT på leiarplass.

Konkurransetilsynet har no dokumentert det mange har trudd lenge: at landets største daglegvareselskap, NorgesGruppen, får langt større rabattar på sine innkjøp enn konkurrentane.

At dei får kjøpt inn ein tredel av varene over 15 prosent billigare enn dei to konkurrentane Coop og Rema, er likevel overraskande. Det er òg urovekkande med tanke på framtida.

Undersøkinga viser òg kva enorm barriere nye aktørar har for å kome seg inn på daglegvaremarknaden. Når det er så store forskjellar i innkjøpsprisar mellom dei tre store daglegvareselskap, må ein rekne med at prisane blir endå høgare for små aktørar.

NorgesGruppen har over tid auka sin marknadsandel, og hadde i fjor 43,2 prosent av marknaden. Det er nær dobbelt så mykje som Coop (29,3 prosent) og Rema (23,7 prosent).

NorgesGruppen sin lågpriskjede, Kiwi, er no nesten like stor som hovudkonkurrenten Rema. Når vi no veit at ein Kiwi-butikk kan kjøpe enkelte varer over 15 prosent billigare enn Rema, seier det seg sjølv at dei har ein stor konkurransefordel.

Det er høgst usikkert om dagens konkurranselov kan gje grunnlag for store forbetringar. Den gjev ikkje grunnlag for å nekte leverandørane å gje betre prisar til sine største kundar, noko som er vanleg i dei fleste bransjar.

Det Konkurransetilsynet seier dei eventuelt kan «ta» NorgesGruppen på, er at dei ikkje har sendt rabattane vidare til kundane i form av lågare prisar.

Men viss det fører til at NorgesGruppen senkar prisane i butikkane, vil det berre styrke deira butikkar i konkurransen med dei andre kjedene. Dermed kan NorgesGruppen få ein endå meir dominerande posisjon.

Det viktigaste sporet Konkurransetilsynet no følgjer er difor om forskjellane i innkjøpsprisar gjer at andre aktørar blir pressa ut av marknaden. Det gjeld ikkje minst dei mange nye, innovative selskapa som leverer mat heim til folk.

Diskusjonen om maktkonsentrasjonen i daglegvarebransjen har halde på i mange år, utan at noko har skjedd. Mykje tyder på at det heller ikkje denne gongen blir tatt grep som endrar situasjonen.

Den danske konkurranseeksperten Christian Bergqvist meiner at ein i så fall må vedta ei ny lov. Men ei lov som både sikrar små nyetablerarar gode vilkår, og forbrukarane låge prisar, er ikkje enkelt å få til.

Å innføre eit forbod mot prisdiskriminering, som mellom andre Høgres Peter Christian Frølich har tatt til orde for, er vanskeleg å få til utan at det samstundes vil føre til auka prisar til forbrukarane.

I så fall er det ingen god idè. Det heller.