Norge trenger et skattesystem som sikrer arbeidsplasser. Ikke demagogiske utspill som roter til debatten.

I valgkampen er debatten om formuesskatten skjør som en porselensbutikk. Investor og Orkla-eier Stein Erik Hagen danser inn i den med en elefants fintfølsomhet.

I et intervju med Dagens Næringsliv sier han at det å være rik «er blitt et skjellsord i Norge», og at bedriftseiere blir behandlet «som en pariakaste». I tillegg hevder han at familieselskapet har spart milliarder på å bedrive skatteflukt til Sveits.

Om han forventer seg sympati, er det naivt. Hagens klagesang skaper ikke bedre forståelse for de gode argumentene til at skatten bør revideres.

Formuesskatten treffer mange norske bedriftseiere hardt, spesielt i nedgangstider. Den beregnes ut fra virksomhetens verdi, og eierne må betale formuesskatt selv om bedriften taper penger.

Enkelte må ta opp lån for å kunne betale den. Siden utenlandske eiere slipper å betale, er skatten dessuten konkurransevridende.

En naturlig konsekvens av dette, og av gode fradragsordninger for eiendom, er at norske investorer over lang tid har plassert sine penger i eiendom og finans.

Skattesystemet er altså ett av hindrene for vekst og nyskaping i næringslivet, i en tid da Norge trenger omstilling og nye arbeidsplasser.

Det brede skatteforliket på Stortinget i fjor var ment å bøte på skjevhetene. Forliket var en god start, fordi den reduserte selskapsskatten og innførte aksjerabatt for bedriftseiere.

Samtidig var forliket puslete, fordi politikerne nok en gang vek unna å gjøre noe med boligbeskatningen. Det er et sykdomstegn at det er tryggere og mer lønnsomt å sette penger i fast eiendom, enn å skape verdier og arbeidsplasser i eget selskap.

Arbeidet med å redusere skatt på arbeidende kapital ser for tiden ut til å være krevende, og kanskje lite effektivt.

En bedre idé kan være å øke bunnfradraget betydelig. Det kan skjerme de små familiebedriftene fra skattens mest uheldige sider.

Steinrike Stein Erik Hagens forsøk på å fremstille seg selv som offer, er ett av de mer kuriøse innslagene i skattedebatten.

Mye viktigere er det at stortingsflertallet ser hvor nødvendig det er å fortsette samarbeidet om endringen av formuesskatten, også etter valget i september.